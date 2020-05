“Por ahora, Mauricio no volverá a su casa”, dijo el intendente de Dorrego

Raúl Reyes, el intendente de Coronel Dorrego, aseguró que por el momento Mauricio Duarte Pino no volverá a su casa, mientras se busca “una solución definitiva” para el episodio que comenzó cuando el niño, que tiene 9 años, se alejó de su casa y fue buscado intensamente para ser hallado 24 horas después y tras pasar la noche en un monte.



“Mauricio está en el Hospital Municipal, que es donde nosotros tenemos un lugar preparado para este tipo de situaciones de emergencia. Ahora estamos trabajando desde el área de Desarrollo Social para encontrar una solución definitiva, la cual por supuesto lleva tiempo”, sostuvo en diálogo con la radio bahiense La Brújula 24.

Y respecto del futuro inmediato del menor, comentó: “No me quiero adelantar al informe final que se produzca. A la casa no volvió y se verá si podrá hacerlo o no. Hay que ver cómo va a seguir su vida, cuando todo empiece nuevamente a funcionar, por ejemplo las clases, va a necesitar un lugar para estar y que se ocupen de él, es lo que se está definiendo”, argumentó.

“Tenemos que estar contentos porque apareció y muy bien, rápido por suerte. Él estaba escondiéndose y además nos mandaba un mensaje, nos dijo a gritos que algo ocurría”, finalizó.

Fuente: La Brújula 24

