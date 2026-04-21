Por alerta meteorológico, reprograman conversatorio en el Banco Credicoop

21 abril, 2026 24

El Banco Credicoop, ubicado en la esquina de Chacabuco y Betolaza, informó que posterga el inicio del Ciclo de Encuentros “La mujer y la palabra”. El primer conversatorio se iba a desarrollar este martes, pero fue reprogramado por el alerta meteorológico vigente. En consecuencia, comenzará el lunes 27 a las 19.

“Un espacio de intercambio para reflexionar sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral, sus desafíos, tensiones y trasformaciones en la actualidad”, expresaron organizadores en una invitación.

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