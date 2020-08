Por brotes de Covid, Pringles vuelve a Fase 3

Por dos semanas, hasta el 21 de agosto inclusive, el distrito de Coronel Pringles regresa a Fase 3. Es por el último brote informado oficialmente de 8 casos positivos, sumando 10 activos de Coronavirus en total.



El intendente Lisandro Matzkin, junto al secretario de Salud Esteban Berruet, anunció las nuevas medidas que rigen en el distrito pringlense desde ayer, con motivo de los casos positivos de Covid-19 ocurridos en las últimas horas.

“En las últimas horas tuvimos un brote de Covid, lo que tanto temíamos, ocurrió –dijo el secretario de Salud-. Veníamos insistiendo en ciertas medidas y es evidente que cuando dejamos de cumplirlas, nos exponemos a un virus que es altamente contagioso y que se transmite de persona a persona”.

“Los mecanismos de contagio principales son el contacto directo, estrecho, el compartir bebidas, infusiones, principalmente el mate. El mate es uno de los principales culpables de lo que nos está pasando”, aseguró.

“Nadie se quiere enfermar, pero somos responsables de las actividades que hacemos” agregó. “Si el mecanismo de contagio es la proximidad y la saliva, hay que respetar los dos metros, utilizar tapabocas en ambientes cerrados, no compartir mate u otras bebidas, ser prolijos con higiene de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, así como limpieza de superficies y ventilado de los ambientes”.

“Es crucial escuchar lo que se plantea y responder ante el menor síntoma; hay un sistema de salud armado para que, si alguien se contagia, tenga los mecanismos y la ayuda para que la patología no se disemine. Llamar inmediatamente ante cualquier sintomatología, a telemedicina que funciona las 24 horas y responder a las indicaciones médicas, fundamentalmente con el aislamiento. Es la única forma de cuidarnos entre todos y a nuestros seres queridos” cerró.

Matzkin en tanto, habló de 9 casos confirmados en las últimas horas (oficialmente se informaron 8) y con seguimiento epidemiológico amplio.

“Por esta situación complicada, con el comité de crisis tomaos estas decisiones. A medida que hacíamos flexibilizaciones decíamos que, si llegábamos a tener una situación de brote no controlado, íbamos a tomar medidas restrictivas. Ese momento llegó, hoy tenemos que dar un paso para atrás” indicó.

Dijo que se retrocede a Fase 3, para tratar de disminuir la circulación de personas, y así la del virus Covid.

“Es una medida que rige hasta el 21 de agosto inclusive, dos semanas que es el tiempo de ciclo de contagio”.

Mencionó que se cierran plazas y plazoletas, no se podrán prestar servicios de peluquería y estética, tampoco personal auxiliar en casas particulares o servicio doméstico, las obras privadas de construcción también están limitadas, comercios de textiles, calzado, bazar y juguetería solo podrán vender en forma delivery.

Las salidas de esparcimiento al aire libre estarán limitadas, por excepción solo se autorizan salidas únicamente individuales.

Las actividades religiosas están suspendidas, los locales gastronómicos, incluyendo heladerías, solamente trabajan en forma delivery.

Suspendidos los servicios de gestoría, todas las actividades culturales, recreativas y deportivas, gimnasios, clubes.

También las clases presenciales de cualquier tipo, las particulares, y por supuesto cines, teatros y espacios públicos

En el caso de las actividades esenciales que sí puedan abrir, van a poder desarrollar actividades de 7 a 19 horas. Lo mismo para quienes quieran salir a caminar, trotar o andar en bicicleta.

“Pedimos a la gente que colabore al máximo en cumplir con estas normativas, será la manera de volver a tener la situación controlada” dijo Matzkin.

“El equipo de salud está trabajando muchísimo, con colaboración de la familia municipal. Pero necesitamos de la colaboración del 100% de la gente de Pringles, para que en el transcurso de dos semanas la situación pueda volver a Fase 5”.

“Esto nos tiene que servir como aprendizaje, sabemos que es una medida incomoda, difícil, pero estamos convencidos que es lo que hay que hacer” finalizó.

