“No me voy a olvidar de este 1° de mayo” dijo el dueño de las vacas muertas en San Cayetano

4 mayo, 2020 Leido: 2098

El productor ganadero Fernando Jacobsen habló con LU 24 luego de conocerse la circunstancia en que murieron 32 animales vacunos de su propiedad, que se encontraban en un establecimiento a 30 kilómetros de San Cayetano.

“No me voy a olvidar de este 1º de mayo nunca más”, dijo Jacobsen, quien relató que un lote de vacas estaba en un potrero y en medio de un temporal de lluvia y viento se arrinconaron en un esquinero y tiraron el alambre, pasando al otro, donde había un silo bolsa del que comieron grano, lo que genera un problema que termina con la muerte del animal, ya que la vaca no puede procesarlo y literalmente revienta.

“Llegamos con mi hijo luego de almorzar a ese campo, yo no vivo ahí, y vimos que se habían pasado, las volvimos al lugar y arreglamos el alambre; las vacas andaban bien, no estaban nerviosas, pero al día siguiente me llamó primero mi veterinario y luego un vecino para avisarme de la mortandad. A primera vista le dije a mi hijo que serían unas dieciocho, luego las contamos y eran 25, después se murieron otras, la última hoy, son 32” concluyó.

Volver