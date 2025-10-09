Por cuestiones climáticas: Sin automovilismo ni pesca el próximo domingo

9 octubre, 2025 283

Se suspendió el automovilismo y la pesca previstos para este fin de semana por condiciones climáticas adversas.

El presidente del Moto Club Tres Arroyos Ángel Perri informó que en conjunto con la Federación del sudeste se decidió suspender toda actividad en el autódromo Segundo Taraborelli y reprogramar la fecha de las categorías Mar y Sierras A y B Tc del 40, Minicross y promocional Citroën para el fin de semana del 17 y 18 del corriente mes.

Por otro lado, la comisión directiva del Club Marea Roja también suspendió el concurso de pesca del próximo domingo que se iba a realizar en Reta, según lo informado por el presidente Gastón Iudice el mismo por ahora no tiene reprogramación de fecha.

