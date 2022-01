Por cuestiones climáticas y sanitarias: No reprograman Concurso de Pesca de Oriente

La suma de unas situaciones adversas hizo que el Concurso de Pesca de Oriente sea suspendido en forma definitiva. Desde la comisión directiva del Oriente Futbol Club, Horacio Botas dijo: “la semana pasada tuvimos que suspender el concurso por un tema de clima adverso, las cosas hay que hacerlas bien y como se presentaba el tiempo no íbamos a poder hacer controles y los concursantes tampoco hubieran podido disfrutar.

Anoche mantuvimos una larga reunión, donde decidimos no reprogramar el concurso, no sólo por lo que pasó, sino que también se nos están bajando muchos inscriptos por los contagios de Covid, es difícil arriesgarnos, y vimos un panorama poco alentador, ya que para el 30 de enero que era una fecha alternativa, los pronósticos del clima no son buenos.

Veremos como lo manejamos para el año próximo, es la primera vez que tenemos que suspender un concurso, pero la conjunción de lo climatológico y lo sanitario hicieron que nos replanteemos todo, también por una cuestión de costos beneficios”.

