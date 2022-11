El Municipio de San Nicolás intimó por 8 millones a su hospital por deuda en tasas

22 noviembre, 2022

La decisión del Municipio de San Nicolás de reclamar una deuda de más de 8 millones de pesos en concepto de una “Tasa por Prestación de Servicios Sanitarios” al Hospital San Felipe de esa ciudad, despertó una profunda indignación en trabajadores del nosocomio y miembros de la comunidad.

Estes martes, trabajadores del Hospital, sindicatos, dirigentes políticos y vecinos se concentraron frente a la sede de salud y realizaron un abrazo simbólico en rechazo a la medida legal impulsada por la gestión del intendente Manuel Passaglia (PRO).

Es que a través de su representante legal, la comuna hizo llegar una nota a las autoridades del centro de salud para convenir un esquema de pago en un plazo de apenas cinco días y “evitar el inicio de acciones judiciales”.

Tras la movilización, diferentes actores políticos de la comunidad difundieron un comunicado para exigir “que suspenda inmediatamente la demanda judicial en contra de nuestro Hospital San Felipe”.

En la nota, que lleva la firma de la CTA y CTA Autónoma, CGT, PJ y concejales del Frente de Todos, advirtieron que la presentación de la medida cautelar busca “inhibir e inmovilizar las cuentas del Hospital” y consideraron que se “atenta contra el único servicio de terapia intensiva para las infancias”.

“Esto dañará irremediablemente de nuestros compañeros trabajadores de la salud ya que no se podría abonar el SAMO – Sistema de Atención Medica Organizada- que permite distribuir entre los trabajadores el 50% de lo recaudado y no se podrá utilizar el 40% restante para obras de mantenimiento, compras de insumos, medicación de urgencia o atención para cuidados pediátricos” expresaron.

Además indicaron que tampoco podrán utilizar la cuenta SUMAR, que se destina “a la compra de instrumental e equipamiento y que ha permitido complejizar las intervenciones”.

Según consideraron, se trata de “un daño irreparable a los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron durante la pandemia dando su vida dejando a sus familias para atender la salud de los nicoleños”.

Por su parte, enfermeros del Higa San Felipe que integran “Enfermería Federal Unida” repudiaron las “intimaciones dirigidas al único hospital que funciona como tal” por parte del Municipio de San Nicolás.

“La salud no es una prioridad para esta gestión municipal. No solo cierra centros de salud sino que construyó un hospital zona norte donde nada se resuelve y que de hospital solo tiene el nombre” expresaron.

Incluso denunciaron que en esa sede de salud municipal, “las salas de internación nunca fueron utilizadas y ahora construye otro ‘hospital fantasma’ con el único objetivo de aumentar la coparticipación de la provincia a la municipalidad” señalaron.

“Nuestro pedido ya no es que fortalezca la salud pública. le pedimos que deje trabajar a quienes soñamos con una salud igualitaria, integral y trasversal con perspectiva de derecho” concluyeron.



Volver