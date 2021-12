Por el caso Jaureguiber, reclaman el apartamiento de la “mano derecha” del intendente Miguel Lunghi

La muerte de Sebastián Simón atropellado por un funcionario municipal que se dio a la fuga sigue generando una gran conmoción en Tandil. El corrimiento del gobierno de Luciano Jaureguiber no agotó los reclamos contra el gobierno local. En las últimas horas se conocieron acciones sucedidas horas después del accidente que alimentaron sospechas de un posible intento de encubrimiento. La oposición presentó en el Concejo Deliberante un pedido para que sea apartado Roberto Pérez, chofer y mano derecha del intendente, Miguel Lunghi.

El bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de comunicación solicitando el apartamiento de su cargo del coordinador técnico operativo, asesor de la Secretaría Privada del intendente, Roberto Pérez. En Tandil es conocido como “el chofer” de Miguel Lunghi, aunque en realidad es mucho más que eso. Se trata de la mano derecha del intendente que lo acompaña desde su comienzo en la gestión municipal en 2003.

En diálogo con la web Todo Provincial, la concejal Guadalupe Garriz explicó: “Pedimos el apartamiento de Pérez hasta que termine el proceso de investigación, en función de los episodios que se conocieron el día domingo respecto a una comunicación que mantuvo este funcionario con Jaureguiber, antes de que se entregase en la comisaría”.

Este domingo, el diario tandilense El Eco publicó una información que dio cuenta de un contacto por Whatsapp y un encuentro entre Jaureguiber y Pérez, previo a que el funcionario involucrado se entregase en la comisaría. Esta situación motivó todo tipo de sospechas respecto a un posible intento de encubrimiento. La justicia ya tomó declaración testimonial al “chofer” de Lunghi.

“La investigación es más amplia que un testimonio, hay una causa judicial en marcha. Por una cuestión ética creemos que debe ser apartado de su cargo porque son funcionarios que están siendo investigados. Lo más correcto sería que el Ejecutivo tome esta determinación como un gesto de entendimiento de qué es lo que está sucediendo y lo que necesita la familia de la víctima y la sociedad”, reclamó Garriz.

En conferencia de prensa, este lunes el jefe comunal salió a negar cualquier tipo de encubrimiento y defendió a su mano derecha argumentando que Pérez actuó como “un amigo”.

“Actuó como un amigo y al amigo, aunque haya cometido algo malo, no se lo deja de ver de estar cerca ni de ayudar, sino, la amistad no existe”, expresó Lunghi.

Sin embargo, para la familia y también para la oposición, Pérez debería ser removido de su cargo mientras avanza la investigación. “Hay valores y cuestiones que están por encima de la amistad. Estamos hablando de una muerte por lo que no se puede poner un vínculo personal con el acusado por sobre una situación tan arrasadora. La vida está por encima de una amistad”, planteó la concejal del Frente de Todos Guadalupe Garriz.

Y agregó: “La familia necesita armar este rompecabezas y tener las garantías de que si hubo personas que actuaron de un modo indebido serán juzgadas por ello”.

A pesar de las críticas, el intendente se muestra totalmente reticente a apartar a Pérez, una persona de su extrema confianza que lo acompaña desde los comienzos de su gestión y que ya había quedado en el centro de la polémica por haber sido uno de los “vacunados VIP” en Tandil. El jefe comunal manifiesta que los pedidos de apartamiento son un “juego político”.

“No estamos hablando de un accidente y punto. Hubo negligencias y cosas que la justicia todavía debe determinar. Jaureguiber se dio a la fuga, habrá que determinar por qué no frenó”, consideró Garriz y continuó: “Los familiares de Sebastián Simón nos contaron que el domingo de su muerte no recibieron ningún acompañamiento por parte del municipio, no se acercó ningún funcionario a asistirlos. Esto fue una falencia muy evidente por parte del gobierno local”.

“La familia no puede creer todo lo que pasó, un día los recibió el intendente para expresarles su apoyo y al otro se enteraron de un montón de conversaciones y una dilación de más de 5 horas con conocimiento de varios funcionarios con rangos importantes y muy cercanos al intendente. Claro que esto agrava la situación”, remarcó la concejal del Frente de Todos.

