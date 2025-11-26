Por falta de acuerdo: El Gobierno se encamina a definir el aumento del salario mínimo por decreto

Ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores por el aumento del salario mínimo vital y móvil, el gobierno no descarta definir el básico por decreto.

Desde agosto que no se modifica el monto y la reunión del Consejo Nacional del empleo, la productividad y el SMV pasó a un cuarto intermedio al no ponerse de acuerdo ya que la CGT y la CTA-T pidieron $ 512.00 para noviembre y la CTA-A, $ 736.000, mientras que el sector empresario ofreció $326.000. La diferencia es muy significativa y se aleja de la posibilidad de un acuerdo.

Los sindicatos hicieron notar su descontento después de seis meses sin reuniones y con una pérdida de ingresos que, según los cálculos difundidos por las centrales sindicales, supera el 30% real desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

El haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes cumplen una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1610 por hora.

Antes del llamado a la mesa de negociación, las dos CTA enviaron una carta formal al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que reclamaron una canasta “objetiva” que sirva como parámetro para fijar el salario básico.

También cuestionaron la continuidad de las sesiones virtuales, heredadas de la etapa de pandemia, porque consideran que limitan la transparencia y obstaculizan la dinámica de negociación entre trabajadores y empleadores.

