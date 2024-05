Por falta de ayuda, el comedor Payasolidarias cerrado indefinidamente

14 mayo, 2024

El comedor Payasolidarias de Tres Arroyos está cerrado por tiempo indefinido debido a la falta de donaciones y el escaso grupo de gente que colabora.

“Ya no contamos con mercadería ni leche para realizar las viandas”, expresó a LU 24 su referente, Cristina Ruiz, quien en la mañana de este martes fue recibida por el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, e integrantes del área, tras la publicación hecha en redes sociales advirtiendo sobre la crítica situación.

“Me solicitaron que presente una carta con la situación actual para ver en qué podrían ayudarnos, pero estamos a la espera y nos preocupa porque no sabemos si será algo resuelto en la semana o si va a tardar”, dijo con angustia. En ese sentido, agregó que “nos pidieron la Personería Jurídica para intentar inscribirnos en un programa provincial para recibir ayuda para menores de hasta 14 años”.

El comedor elabora diariamente 78 viandas para niños y 25 para adultos mayores. “Más allá de que pusimos en las redes sociales que está cerrado, hay mucha gente que hoy vendrá a buscar la vianda y no cuenta con un teléfono, por ejemplo, los abuelos, y hay que decirles que no está la comida”, lamentó.

“No tenemos cómo resolver el problema, no podemos cocinar porque directamente no hay nada”, aseguró al tiempo que dijo que “este mes tuve que pagar todos los costos que conlleva la Personería, la luz y el gas, todo sale de mi bolsillo y de poca gente que colabora por mes que son los socios”.

“Nunca recibimos ayuda de la Municipalidad, en el único momento que nos entregaron mercadería fue cuando estaba “Unidos por vos” en pandemia, pero hoy estamos peor porque la gente se solidarizaba más y hoy hay otra realidad”, finalizó.

Quien pueda colaborar, dirigirse a Jujuy 1042 o comunicarse al teléfono 2983-341839

