Por falta de pago a los anestesiólogos del Penna sólo atienden urgencias y maternidad

Un importante retraso en el pago de salarios a los profesionales anestesiólogos que se desempeñan en el Hospital Penna de Bahía Blanca, sería el motivo por el cual por estas horas sólo se están atendiendo emergencias y maternidad, el resto de las operaciones se están viendo demoradas.

Según informa el portal bahiense labrujula24 , el presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Bahía Blanca reconoció que los profesionales que desarrollan su actividad en el Hospital Penna redujeron su ritmo de trabajo a partir de una deuda en los salarios que radica desde hace varios meses.

El reclamo además de centrarse en lo salarial, también tiene que ver con mejoras en las condiciones laborales, Carlos Quiroga, presidente de la Asociación de Anestesiólogos de Bahía Blanca dijo, “también estamos pidiendo un lugar para dormir para nuestros residentes, quienes ni siquiera tienen baños privados. Las mesas de anestesia no son las mejores para la seguridad del paciente. También pedimos equipamiento en pandemia y nunca dejamos de hacer prestaciones de guardia ni urgencias. No dejamos de hacer cirugías. Estamos disconformes con el Ministerio. El mes de enero lo cobramos en junio y nos obligaron a cerrar una paritaria del 30% anual que se lo comió el primer semestre por la inflación. Nosotros no somos empleados de planta del hospital, tenemos un convenio por el que cobramos el honorario. Los primeros seis meses estuvimos sin convenio. Los valores tienen cierta diferencia respecto a los médicos de planta, pero con la carga impositiva, la diferencia no es tan importante. De los meses que se facturaron se hicieron débitos improcedentes y de manera brutal”.

La situación se resolvería si se abonan los meses adeudados, “mientras tanto nosotros pagamos impuestos y servicios del 1 al 10”, dijo Quiroga.

