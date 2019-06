Por la cantidad de reclamos, vuelven a correr el plazo para consultar el padrón hasta el 24 de junio

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que el padrón provisorio para los comicios nacionales de 2019 se extenderá cuatro días más de lo anteriormente comunicado. De esta forma, la fecha límite para corroborar que todos los datos estén correctos o efectuar reclamos ante posibles errores pasará del 20 al 24 de junio.



Los padrones provisorios que se utilizarán en las elecciones de este año volverán a ser publicados la semana próxima, luego de la queja de muchos jóvenes de entre 16 y 17 años que no habían sido incluidos en los registros oficiales.

Desde la CNE informaron que entre el jueves 20 y el lunes 24, los padrones provisorios serán publicados nuevamente y podrán ser consultados en el sitio oficial (www.padron.gov.ar). Allí, aquellos que no estaban incluidos en la publicación anterior podrán chequear si fueron empadronados y, en caso contrario, llevar a cabo el reclamo correspondiente.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebrarán el 11 de agosto; el 27 de octubre serán las elecciones generales, donde también se renovarán 130 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en la Cámara de Senadores, mientras que el eventual balotaje tendría lugar el 24 de noviembre.

Los padrones provisorios fueron publicados a comienzos de mayo y a las pocas horas comenzaron a conocerse una serie de demandas por parte de los ciudadanos, sobre todo de parte de los menores de 18 años, quienes no figuraban en el padrón. Por esa razón el plazo se había extendido hasta el 20 de este mes.

En total, según datos aportados por la CNE, se registraron unos 400.000 casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no estaban empadronados, sobre un total de un millón y medio de nuevos electores que hay desde la última elección de 2017.

Según el cronograma electoral, los padrones definitivos se conocerán el 12 de julio y el 27 de julio se difundirán los lugares y mesas de votación.