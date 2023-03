Por la luz que nos alumbra

21 marzo, 2023

Los ingenieros Sergio Sjelsborg, gerente técnico; Cristian Jensen jefe de laboratorio y Pablo Tenaglia, titular de la oficina técnica, todos de la CELTA, coincidieron en el buen momento por el que atraviesa el servicio eléctrico en el distrito.

Hay conexiones nuevas todos los días, hay aumento de población estable en Reta y una demanda de consumo que va a la par de las necesidades del momento.

Los profesionales destacaron que la CELTA está preparada para las contingencias que pudieran venir, de manera contundente.

En los peores momentos, en los que el país sufrió (y aún sufre) cortes por exceso de consumo, acá, en Tres Arroyos el sistema y la tecnología aplicada fue suficiente para sostener los imprevistos.

Todavía queda margen. En este medio no se agotó lo que hay para distribuir, y las obras que se vienen realizando sin pausa, en los últimos 15 años, son fiel reflejo de un presente sin sobresaltos.

El uso de aires acondicionados, especialmente y otros artefactos estacionales, hacen que en los días que hubo picos de calor, se presenten imprevistos, pero Tres Arroyos pudo superar y no se registró un solo corte por desborde.

Tanto la llegada mayorista de energía como la distribución es óptima. Hay margen por algunos años todavía, pero es necesario no cesar en la inversión, que ha sido la base fundamental para el actual present

