Por la solidaridad de la gente Elena Zapata se operará pese a la tardanza de IOMA

4 octubre, 2020 Leido: 308

La solidaridad puesta de manifiesto por la gente permitirá que, Elena Zapata, una vecina oriunda de Punta Alta que reside en Indio Rico, pueda operarse de un melanoma maligno en su pierna, ya que se logró alcanzar el dinero necesario, alrededor de unos cincuenta mil pesos para poder efectuar la intervención, que será el martes 13 a las cuatro y media de la tarde, en el Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca.



Su obra social, IOMA, no dio la respuesta requerida a pesar de presentar toda la documentación, por lo que Elena, quien se desempeña como oficial de policía en el Destacamento de Indio Rico, recurrió al pedido de ayuda para poder hacer la operación y retirar el ganglio centinela, una operación no nomenclada en los códigos que trabaja IOMA, por lo que, ante la tardanza en responder, un grupo de amigos y compañeros lanzaron un bono contribución y una rifa, que se sortearán el sábado próximo y a través de los medios, una campaña de recaudación, que culminó este sábado.

La gente respondió favorablemente, ya que, consultada este domingo por LU 24, Elena manifestó que se alcanzó la suma, por lo que ahora resta solamente esperar a la fecha mencionada, y luego ver, de acuerdo a su evolución, dada su condición de paciente oncológica, efectuar de ser necesaria otra intervención.

El dinero que se junte por demás y no se utilice en esta operación o el tratamiento, será destinado al Hospital Eva Perón de Punta Alta, al Hospital de Coronel Pringles y a la sala de Indio Rico.

