Por mal clima: Suspenden actividades del sábado en El Fogón de los Gauchos de Pringles (audio)

29 noviembre, 2025 21

El Fogón de Los Gauchos de Coronel Pringles, festeja la edición 77º de su fiesta y por el clima suspendieron las actividades planeadas para la tarde de este sábado en el campo de jineteada, aunque, por la noche prosiguen en el parque social de calle Colón de la Ciudad, con espectáculos y otras propuestas.

“El domingo seguirá con una jornada excelente, empezando con el desfiles Gaucho por las calles de Pringles, la Jineteada, segunda semifinal clasificatoria para Jesús María y la Monta especial de Emiliano Gardiner”, informó Pancho Santarén.

