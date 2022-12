Por mayoría, el Concejo aprobó el Presupuesto y la modificación a la Fiscal Impositiva

21 diciembre, 2022

El Concejo Deliberante retomó el cuarto intermedio del pasado lunes y aprobó por mayoría el presupuesto para el año 2023, de 8.887 millones de pesos.

El cuerpo dio tratamiento y sancionó con el voto del MV y Todos la modificación de la Ordenanza Fiscal Impositiva para el aumento de las tasas municipales, con un incremento del 37% en enero, y tres cuotas de 8,5% en mayo, otro 8,5% en julio y un 8,5% en setiembre.

El presidente del bloque vecinalista Dr. Werner Nickel inició las exposiciones en el recinto donde dio a conocer y destacó el trabajo llevado adelante por las áreas técnicas, la elevación de manera temprana del Presupuesto para permitir su análisis y la concurrencia de los distintos funcionarios que acudieron, ante el requerimiento de los concejales para dar especificaciones respecto a la construcción del mismo.

Nickel hizo referencia a los incrementos propuestos, teniendo en cuenta la inflación proyectada para el año próximo y dijo que “este es un municipio que no se endeuda y que mantiene los sueldos, sin perderle pisada a la inflación, y paga en tiempo y forma” a la vez que recordó cuando, en otros tiempos, previo al inicio de la administración vecinalista el proceso inflacionario determinaba “la incertidumbre sobre las fechas de cobro y el municipio tenía una deuda del 50 % del Presupuesto por la deuda de salarios municipales”

Mencionó asimismo el contexto en que se elabora el presupuesto para la administración central y sus organismos descentralizados, y dijo que “tienen como objetivo, siempre lo mismo: gestión, equilibrio, prudencia y transparencia” mencionando también que “con los antecedentes inflacionarios no es fácil elaborar el presupuesto para poder suministrar los servicios para poder tener una vida digna y que el mismo se basa en una eficiente gestión proyectando obras en ejecución y las que se prevén para el año venidero, atendiendo el constante crecimiento en prestaciones que demanda el contribuyente en todo el distrito.

Dijo que la estimación de inflación en el presupuesto fue superada y que “devengó un déficit de cien millones de pesos, una cuenta a pagar en el próximo año”.

Sostuvo que se readecúan los presupuestos para las localidades del distrito y se elevan los objetivos en cuanto a ingreso por recupero de deudas, y también se propone elevar los índices de cobrabilidad.

Afirmó que por coparticipación se estima que incida en un 60% los ingresos, unos 5.394 millones, en tanto por ingresos propios 4.384 millones, y en lo que refiere a gastos, un 60% está destinado a la masa salarial, un 107% más que en el de 2022; para el Centro Municipal de Salud 1940 millones, un 145% más y para ayuda social 424 millones, un 32% más.

“Juntos hizo planteos incoherentes, cargados de irresponsabilidad”

Seguidamente cargó contra el bloque de Juntos, y dijo que “fueron planteos incoherentes, cargados de irresponsabilidad, y llama poderosamente la atención la postura ya que en distritos gobernados por Juntos se habla de presupuestos aprobados con más de un cien por cien, por lo que se pretende es desfinanciar al municipio sin considerar al vecino, al servicio público y al empleado municipal; viven eclipsados por las acciones políticas por el crecimiento que ha mostrado el distrito de manos del MV y al mismo tiempo crecen las demandas por más y mejores servicios, y pidió que “sean una oposición razonable que se ponga los pantalones largos, es una oposición férrea y caprichosa al Movimiento Vecinal y al vecino que sigue confiando con el voto, por lo que rechazamos esa propuesta esperando que el Presupuesto sea votado al menos por mayoría”.

“No podemos negar es que si queremos más obras y mejores servicios, y mejorar el ingreso del personal el primer paso es contar con un recurso necesario. Nos encuentran con la sensibilidad justa para delinear políticas de Estado que tengan como único objetivo el bienestar de los vecinos de Tres Arroyos”, concluyó.

“Son cinco minutos y nada más”…para releer un discurso recién llegado por Internet

Luego de la exposición de Nickel, hubo un silencio absoluto en el recinto, por lo que el presidente Garate preguntó si nadie usaría de la palabra, a lo que la concejala Cadenas dijo que iba a hablar “pero que le diera cinco minutos, porque recién le habían mandado el discurso completo y tenía que terminar de releerlo” en una insólita y hasta bochornosa situación ante sus pares y quienes estaban presenten en el Salón Blanco, por lo que Garate le preguntó si iba a pedir un cuarto intermedio o de lo contrario debería someter a votación el Presupuesto, a lo que Cadenas finalmente solicitó, tras lo cual una vez cumplido el término, la sesión prosiguió, con un encendido discurso descalificativo hacia el Ejecutivo por parte de la presidenta de la Comisión de Hacienda quien dijo que no iba “a hablar de números, sino de sentido común, para la gente que escucha la sesión por la radio y está en su casa”, y a partir de allí descargar “munición gruesa” y anticipar que votaría junto a su bloque en contra.

Callegari: “Este no sería nuestro Presupuesto, pero la política tiene que profundizar en consensuar respuestas, con creatividad y con nuestras diferencias para construir mejoras para nuestra gente”

Finalmente, la presidenta del bloque de Todos, Graciela Callegari, hizo una reseña sobre lo que significa el Presupuesto, y dijo que “lo que hace el Concejo es señalar cuestiones y necesidades que manifiestan los vecinos. Es un momento difícil producto de la pospandemia, una guerra con consecuencias geopolíticas y la concentración en manos de unos pocos que repercute en el país”.

“Este escenario se agrava y se ve reflejado en nuestra ciudad” sostuvo y agregó que “se debe trabajar para evitar la oposición por oposición por sí misma – en clara referencia a la actitud de Cadenas- y la actualidad requiere de consensos y entendimientos para el desarrollo del país en su conjunto, y , lógicamente, tenemos miradas diferentes en muchos temas, pero la política tiene que tramar una respuesta para todos y cada uno, y profundizar en consensuar respuestas, con creatividad y con nuestras diferencias para construir mejoras para nuestra gente”.

“No podemos pensar si hay gente que no tiene servicios, vivienda y oportunidades. Es bueno pensar distinto pero hay que trabajar para aportar estas soluciones. Respetamos la decisión de quienes eligieron al MV para gobernar pero también decidimos acompañar el Presupuesto y también en trabajar en algunas respuestas que los vecinos necesitan y que no pueden esperar a que otro gobierne”, justificó.

“Éste no sería nuestro Presupuesto, porque carece de la creatividad necesaria que no se resuelve más allá de promesa y campaña; no incluye obras ni volumen de opciones para construir soluciones ante demandas recurrentes, y es similar a otros años, y deja a fondos nacionales y provinciales la responsabilidad para resolver los problemas. Acompañaremos el presupuesto pero pretendemos la misma disposición y celeridad para propuestas y quisiéramos más política para tener debates y construcción colectiva”, argumentó.

“Creo que para resolver unas cuestiones de déficit podemos prever un aumento de tasas para aumento de salarios municipales y acordamos con acompañar la propuesta de ordenanza impositiva. Tomamos la decisión de no dejar a este gobierno sin presupuesto pero también no abrir la puerta de uso discrecional de muchos millones de pesos, por lo que elegimos un camino de moderación y equilibrio entre lo planteado y lo que nos toca vivir en lo económico social”, especificó Callegari.

“Siempre el ingreso por coparticipación fue mayor que el ingreso por tasas, y se buscó siempre sanear el déficit con el aumento de tasas. Llegamos a la instancia de establecer un incremento del 37% y tres tramos de 8,5% en mayo, 8,5% julio y 8,5% setiembre, ya que es menor impacto en los bolsillos y alivia a los contribuyentes” sostuvo.

Sometidos los tres puntos en tratamiento, y con el pedido que se deje constancia en actas del voto negativo del bloque de Juntos, Garate lo sometió a votación, y fue aprobado, por mayoría, con el voto del bloque del Frente de Todos y del Movimiento Vecinal.

