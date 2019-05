Por mayoría el Concejo rechazó la Rendición de Cuentas 2018

El Concejo Deliberante rechazó al igual que en 2018, y por mayoría, la Rendición de Cuentas de la Administración Central y el Centro Municipal de Salud, con el voto negativo de Cambiemos y el Interbloque peronista, votando positivamente el bloque del Movimiento Vecinal y el unibloque del Peronismo Renovador de Matías Fhurer.



El voto fue unánime para el Ente Vial Descentralizado, Claromecó Servicios Turísticos y los gastos del deliberativo, en tanto el rechazo se dio por mayoría con el voto del bloque de Cambiemos y del Interbloque peronista, ya que Fhurer votó favorablemente, junto al bloque del Movimiento Vecinal.

Fueron aprobadas las compensaciones de partidas para la Administración Central y Centro Municipal de Salud, por mayoría, con el voto en contra del bloque de Cambiemos. En tanto por unanimidad se aprobó Claromecó Servicios Turísticos.

Quien inició los discursos fue el presidente del bloque vecinalista, Guillermo Salim, quien mencionó que “el año pasado, en sesión de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017, iniciaba el discurso con las siguientes palabras: “El año 2017 fue un año difícil en materia económica para este Municipio. Las demandas sociales crecientes motivadas por diversas circunstancias tales como la discontinuidad de Programas que involucran a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, y una inflación que fue del 25%, 8 puntos por encima de la pauta oficial, impactaron directamente en el incremento de algunos gastos por encima de lo presupuestado.“ Eso decíamos hace un año, haciendo referencia al año 2017”.

Diferencias y similitudes

Pareciera que la situación volvió a repetirse en el año 2018, pero no es así. Hay algunas diferencias y algunas similitudes, que paso a detallar:

- La inflación del 2018 fue superior a la ya elevada inflación del 2017. Nuestro País entró nuevamente, luego de 3 décadas, en la categoría de país hiperinflacionario.

- Algunos recursos que envía la Provincia a este municipio también disminuyeron. Ya habían desaparecido el fondo de infraestructura y el de seguridad, y en el 2018 dejó de existir el fondo de la soja, aunque las retenciones que cobra la Nación a las empresas exportadoras, aumentaron. De esta forma, ya no quedan fondos provinciales ni nacionales destinados a obras.

“La Provincia, sencillamente no paga”

Además, la Provincia ha dejado de pagar los compromisos asumidos en varias oportunidades. Los ejemplos más conocidos son los fondos que se destinan a la Policía, y los fondos destinados al mantenimiento de las banquinas de las rutas provinciales, donde a pesar de la gran cantidad de convenios firmados, adendas, gestiones, viajes y llamados realizados, la Provincia, sencillamente no paga.

La rendición de cuentas del 2017 fue nuevamente rechazada por la oposición, aunque también nuevamente fue aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a pesar de la gran cantidad de calificaciones adversas que se escucharon en aquella sesión.

“Hubo superávit”

- Una de las grandes diferencias que encontramos con la rendición de cuentas del año anterior es que en el 2018 la ejecución presupuestaria de la Administración Central, al igual que la Dirección Vial y Claromecó, tuvo un resultado contable positivo, es decir un superávit, desvaneciéndose de esta forma otro de los argumentos esgrimidos desde la oposición al momento de descalificar la gestión actual de este municipio.

La devaluación y la gestión del Secretario de Hacienda

A esta altura es necesario nuevamente resaltar la gestión del Secretario de Hacienda, licenciado Federico López Di Fondi y el grupo de trabajo a su cargo, para llevar adelante las finanzas municipales de forma eficiente en un contexto completamente desfavorable, lo que se refleja en el superávit obtenido en el ejercicio 2018 que estamos analizando en esta sesión.

Como sabemos, para el 2018 se había previsto un incremento en las tasas del 28 %, cuando el presupuesto Nacional proyectaba una inflación del 10 %, que terminó siendo del 47 %.

En el año 2018 se produjo una feroz devaluación de la moneda, lo que impactó directamente en el presupuesto municipal de la misma forma que en la mayoría de las casas de nuestros vecinos: con ingresos en pesos, fijos, tuvimos que hacer frente a gastos crecientes, descontrolados en algunos casos.

“El presupuesto se redujo un 44% en dólares de 2017 a 2018”

El presupuesto del Municipio, medido en dólares se redujo en un 44 % del año 2017 al 2018. El gran desafío que hubo que enfrentar fue el de prestar los servicios a nuestros vecinos, con un presupuesto más bajo en términos reales. El presupuesto municipal del año 2018 medido en dólares fue el más bajo de los últimos 10 años.

Paralelamente, y producto de la crisis socioeconómica en la que se encuentra el país, se incrementó notablemente las demandas sociales y de salud pública. La asistencia social directa fue superior a 50 millones de pesos, llegando a 1300 familias con ayudas para subsistencia, alquileres, necesidades de salud y planes comunitarios, los que se retribuyen a través de alguna contraprestación.

“Vuelvo a remarcar la visión del Intendente”

Como ya mencionamos, durante el 2018 este Municipio y por ende muchos de sus habitantes, sufrió la eliminación de planes específicos de ayuda social y de salud, provinciales y nacionales.

Afortunadamente, y vuelvo a remarcar la visión que tuvo el Intendente y su equipo económico, este Municipio hace ya varios años que no toma deuda para pagar gastos, como ha ocurrido en la Provincia y en la Nación.

El endeudamiento municipal es inferior al 1 % del presupuesto, y fue destinado a la realización de Inversiones en maquinaria para mejorar los servicios que se prestan a los vecinos. A diferencia de otros municipios, no se solicitó adelantos de coparticipación a la Provincia ni se han utilizado fondos afectados para pagar gastos corrientes. Ni siquiera ha aumentado el plazo de pago a los proveedores, lo que demuestra claramente lo saludable que se encuentran las cuentas municipales.

Durante el 2018 se ha saldado el déficit del año 2017 en forma anticipada, ya que la ley de Presupuesto Provincial autorizó a los municipios a cancelarlos en 24 cuotas.

De la misma forma, se tomaron medidas para defender las finanzas municipales de la inflación. Se realizaron inversiones financieras de corto plazo para no mantener el dinero inmovilizado, lo que generó 22 millones de pesos de ingresos extra para el municipio.

Indudablemente, el 2018 fue un año muy difícil para la administración del presupuesto municipal, sobre todo si consideramos las condiciones macroeconómicas adversas que sufrimos, y el resultado final del ejercicio, saneado y equilibrado.

“No fue casualidad”

Esto no fue casualidad. Fue producto de la decisión firme de prestar los servicios a nuestros vecinos en el marco de una administración austera, eficiente y muy dinámica, adaptándose rápidamente a los bruscos cambios que fueron ocurriendo.

Producto de los incrementos de los precios, aumentó la recaudación de algunos tributos provinciales y Nacionales que se coparticipan, lo que provocó que los ingresos municipales por esos conceptos también aumenten.

Reconocimiento a municipales y a los vecinos

El Sindicato de trabajadores Municipales merece también un reconocimiento, por la actitud firme pero responsable mantenida durante este año tan duro, donde los salarios municipales no lograron acompañar los índices inflacionarios.

De la misma forma hay que reconocer a los vecinos que abonaron con mucho esfuerzo los tributos municipales, en una época donde seguramente no están dentro de las prioridades de la familia, pero conscientes del esfuerzo que realiza el municipio por tener una ciudad en las mejores condiciones posibles.

Obras

Como ya mencionamos, en el 2018 se dejaron de recibir fondos específicos con destino a Obras Públicas, como el de la soja y el de infraestructura. No obstante, en Tres Arroyos se han hecho 16 cuadras de cloacas que benefician a 650 habitantes, se avanzó con 4.310 metros de cordón cuneta, y 9300 mts cuadrados de pavimento en Av. Belgrano y en el Parque Industrial.

También se realizaron 20 cuadras de luminarias públicas, y se reconstruyeron algunos desagües pluviales, por ej. en 25 de Mayo al 200, Av. Belgrano y Vélez Sarsfield, y Av. Rivadavia y pasaje Dameno.

Se avanzó en los planes de vivienda de 21 casas y se comenzó con el nuevo plan de 35, como todos sabemos.

Se completó el pago de la última cuota del inmueble adquirido en Güemes y Av. Del trabajador (la Ex EIMA), y se comenzó con la reconstrucción de los galpones.

Se avanzó fuertemente en la obra del Polideportivo Municipal, alcanzando un avance de obra superior al 75 %.

Logros

“A continuación – dijo - , resumiremos algunos de los principales logros que creemos que merecen destacarse, justamente por haberse realizado en un año especialmente difícil:

- Actividades que desarrollan las direcciones de cultura y de Deportes, que tienen una gran importancia en materia de contención, como las asistencias técnicas, las ligas deportivas municipales, las actividades que se desarrollan en las pistas de atletismo, de ciclismo, la promoción de gran cantidad de actividades culturales y festivales de gran atracción del público. De la misma forma, el Centro Cultural La Estación, que se ha convertido en una referencia obligada de todas las actividades culturales locales. Un párrafo aparte merece la Fiesta del Trigo, que año tras año ha logrado convertirse en la gran celebración regional que muchos vecinos esperan”.

CRESTA

El CRESTA, que alberga hoy a más de 1100 alumnos, que cursan 10 Carreras y una infinidad de actividades de interés comunitario, con la incorporación de importantes carreras vinculadas al desarrollo local, como ingeniería industrial, Licenciatura en Logística, la Diplomatura en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en Emergencias prehospitalarias (paramédicos), y posibilita el cursado de los primeros años en Ingeniería civil, mecánica y agrimensura.

Medio Ambiente

La Gestión pública relacionada con el medio ambiente, ha sido reconocida por gran cantidad de municipios que han venido a observar el funcionamiento de los distintos programas desarrollados por este municipio.

En el transcurso del año 2018 en las Plantas de Separación de Residuos locales se procesaron más de 10 millones de kilos de residuos, y se recuperaron 2 millones de kilos de materiales reciclables. También enviaron a para su reciclado 4000 kg de Residuos Informáticos, y se logró re - certificar normas ISO 9001 y 14001 de calidad y ambiente.

En el Aula Interactiva que funciona en el predio de disposición final de Residuos (la segunda del país) se capacitaron y concientizaron sobre temáticas ambientales a 1300 alumnos de Establecimientos Públicos y Privados durante el 2018.

Desarrollo Económico- FOMEPRO

La gestión relacionada con la promoción del Desarrollo Económico en Tres Arroyos siempre ha sido importante. Desde la creación del programa FOMEPRO que ha dado oportunidades a más de 150 emprendedores, capacitándolos y prestándoles asistencia financiera para el desarrollo de sus actividades, al parque industrial, que durante el año 2018 ha sido nuevamente noticia por haberse gestionado una nueva ampliación, lo que implica un importante avance en la cantidad de lotes disponibles y la calidad de los servicios prestados a las empresas, ya que se contemplan nuevas funcionalidades en el mismo.

Turismo

Algo similar ocurre con la promoción del turismo, que desde hace años dejó de ser solo la promoción de nuestras playas, para incluir el desarrollo de gran cantidad de actividades recreativas que atraen público a nuestras localidades.

Salud-incremento de atenciones en el Hospital

En el caso de la salud, el presupuesto del Hospital es el único que no logró cerrarse en equilibrio, a pesar que las transferencias de libre disponibilidad enviadas desde el Municipio superaron en $ 37 millones a lo presupuestado.

Como sabemos, la demanda en servicios de salud municipales no para de crecer año tras año, porque cada vez hay más vecinos sin cobertura social, porque cada vez hay menos programas de ayuda, provinciales y nacionales, y porque cada vez hay menos cobertura por parte de las obras sociales.

Durante el 2018, las atenciones en los consultorios del Hospital aumentaron el 60%, en las localidades el 44% y en guardias el 15%. De las 300.000 personas que anualmente se atendían, pasamos a 420.000 anuales o sea, 1135 personas diarias en 2018.

Es importante destacar que la atención que brinda el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos implica:

- Una Red de Primer Nivel de Atención de Salud. Contando con un total de 11 Centros de Atención Primaria en ciudad de cabecera.

- 7 Unidades Sanitarias en las Localidades: en Orense con un total 16 camas de internación, S. F. Bellocq, Micaela Cascallares, San Mayol, Reta, Copetonas y Claromecó.

- Un Segundo Nivel de Atención que se desarrolla en el Hospital Pirovano, que cuenta con 26 camas de internación Clínica – Quirúrgica; 7 camas en el sector de Terapia Intensiva; 43 camas entre los sectores de Emergencia, Pediatría, Maternidad, Oncología y Neonatología, 8 sillones en el sector de Diálisis. Más el Servicio de Diagnóstico por Imágenes (tomógrafo, equipo de rayos, mamógrafo, ecógrafos, arco en C). Mas el servicio de Cirugía, que desde el año 2017 cuenta con el servicio de cirugía laparoscópica, prestación que eleva la calidad y brinda equidad a todos los vecinos del partido de Tres Arroyos.

- El servicio de Salud Mental, centro que cuenta con 12 camas de internación.

- Y un Tercer Nivel de Atención: representado por el Geriátrico Municipal con 52 camas habilitadas para la atención y hospedaje de abuelos y el área de rehabilitación.

El hospital ha logrado reducir su déficit un 5%, lo que significa un ahorro de 18.000.000.- de pesos respecto al año 2017.

Merecen destacarse algunos aspectos en la gestión del hospital que se realizaron con el fin de eficientizar el gasto.

- Residuos patogénicos: a pesar de que, la estructura del mercado es un oligopolio y esto genera muchas desventajas en cuanto a las condiciones de negociación, la gestión en el recurso ha mejorado, disminuyendo el 19 % la cantidad de kgs. procesados.

- Oxígeno a granel: también es un recurso fundamental para el Hospital. En 2018 se consumieron 25.310 M3 menos que en 2017. Un ahorro de $835.000.

Cabe destacar que se han invertido en infraestructura más de 10.000.000 de pesos en la sala de maternidad, esterilización y el taller para mantenimiento de ambulancias”.

Dirección Vial Rural

“Como ya dijimos, expresó Salim , el organismo Dirección Vial Rural también logró superávit su ejercicio anual. Los ingresos obtenidos resultaron suficientes para mantener los 2.000 kilómetros de caminos rurales que tiene el partido de Tres Arroyos, de los cuales 500 Kms pertenecen a caminos provinciales que los mantiene esta Dirección de Vialidad y por el cual recibe ingresos de Coparticipación Provincial. Durante el año 2018 se cumplió la meta de repasar 6 veces los caminos, y se entoscaron 70 km”.

“Se pudieron realizar inversiones para mejorar el área administrativa, se colocaron carteles indicadores señalización de caminos rurales, se compraron 7 GPS para equipar los móviles de patrulla rural, y se colocaron tubos de alcantarillas”, agregó.

“Por último, manteniendo la premisa de mantener en óptimas condiciones el equipamiento vial, como ya es costumbre en este municipio, se compró una motoniveladora Caterpillar 0 km en la suma de $ 5.400.000”, concluyó.

Claromecó Servicios Turísticos

Claromecó también cerró el ejercicio 2018 con Superávit, a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas que tuvo que padecer. Este Organismo cumplió con los cometidos habituales de prestaciones de servicios y funcionamiento.

También pudo realizar pequeñas obras de infraestructura que estaban previstas: finalización de remodelación Plaza San Martin, Construcción del Sendero Costero, se continuaron los trabajos de reforestación en el sector recreativo de la Estación Forestal, se generó un nuevo espacio verde en el acceso a la Localidad sobre la ruta 73, entre otras.

Sr. Presidente, hemos intentado en este breve resumen, mostrar lo acontecido en materia económica durante el 2018 en el municipio, que como ya todos sabemos ha sido uno de los años más difíciles de los últimos tiempos.

Cambio permanente en la administración de recursos

Hemos intentado brevemente mostrar cómo ha tenido el Departamento Ejecutivo que cambiar permanentemente la forma de administrar los recursos, fijar prioridades y reasignar previsiones en función de la dinámica que tuvo el año y las demandas crecientes de la sociedad.

Creemos que la experiencia acumulada por el actual equipo de gobierno ha posibilitado que el 2018 cierre con superávit, sin resentir los servicios esenciales que tiene que prestar el municipio, y con importantes logros en materia de obras, servicios, y apoyo a entidades y vecinos, a pesar de la macroeconomía que claramente fue desfavorable”, concluyó.

Espeluse, crítico

En la continuidad del uso de la palabra, habló el presidente del bloque de Cambiemos, Horacio Espeluse, quien inició su ponencia con el análisis del organismo Claromecó Servicios Turísticos, y expresó que “desde la designación del delegado Carlos Ávila, este organismo muestra un evidente manejo prolijo de la administración de recursos”, para ejemplificar que el gasto fue solamente de un 13% mayor a lo presupuestado, y consideró que “la predisposición de trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas permiten resultados de consenso y progreso ordenado de la localidad”. Ejemplo de ello es la manera en que se ejecutó un gasto de solo un 13% mayor a lo presupuestado, con evidente trabajo de obras que a la vista están en Claromecó. Además, la predisposición de trabajo en conjunto con todas las fuerzas políticas e instituciones, permite un resultado de consenso que contribuye con el progreso ordenado de la localidad”.

Respecto al Ente de Vialidad Rural de Tres arroyos, Espeluse dijo que “si bien la administración ha sido como siempre muy ordenada, observamos algunos indicadores que son alertas a prestar atención, para que no se vea resentido el servicio que se viene prestando hace años y por el cual el partido de Tres Arroyos se destaca en la región”, a la vez que emitió una serie de alertas sobre el uso de maquinaria comprada por la administración Aprile en 1998, la que ya ha sobrepasado con creces su vida útil al igual que cinco camionetas del organismo.

“La retención de fondos que entendemos le ha venido efectuando la Administración Central al Ente Vial Rural, ahora está teniendo sus consecuencias para el mismo. No se ha cumplido con el objetivo de una máquina anual y tiene consecuencias que impactaran directamente en el bolsillo de los productores agropecuarios.

Respeto de la Administración Central, Espeluse dijo que había datos incompletos o inexactos respecto al monto recibido por el municipio por coparticipación, aunque reconoció que le explicaron que los datos presentados se limitan al texto de la ley sin considerar otros ítems que hayan aumentado la recaudación.

Un aparte realizó respecto a los deudores no tributarios de la comuna, diferenciando el criterio que se aplica actualmente, ya que no se conoce “cuál es la deuda histórica del municipio”.

Respecto a la deuda flotante, involucra en su mayoría a comercios tresarroyenses, lo que “implica estar resintiendo la economía local”, y dijo que los gastos “en propaganda, publicidad imprenta, publicaciones y reproducciones significa mucho teniendo en cuenta si se lo compara con lo presupuestado para acciones destinadas a personas con incapacidad, tan relegado”, y que “el gasto en horas extras se duplicó frente a lo presupuestado”.

El Fondo Educativo, el Polideportivo y las pasantías en CRESTA

Otro punto de análisis fue en referencia al Fondo Educativo, del que un 66.5 % del total lo insume el Polideportivo, el que està en etapa de finalización, y también las seis pasantías en el CRESTA.

Hubo un cuestionamiento referido a un festival de box realizado bajo el nombre de “Choque de campeones”, ante la no existencia de una constancia de talonarios de entradas vendidas por parte de la Comisión de apoyo al Boxeo, en tanto en lo que se refiere a Cultura, se mencionó “vemos que en esta ocasión también se ha mesurado su uso, o en realidad se ha utilizado como corresponde y no como una caja sin fin”.

Espeluse mencionó la falta de acceso a los decretos municipales, reclamados desde su bloque, unos 117, aunque reconoció también haber recibido unos 42 en las últimas horas.

Respecto al Centro Municipal de Salud, dijo que “tenemos tres grandes ejes que consideramos que deben mejorarse y que el municipio sigue sin resolver: Carrera profesional hospitalaria, Horas extras y bonificaciones”.

Lescano: “Tres Arroyos no es una isla”

Este 2018 fue un año en el que se profundizó la crisis económica con una devaluación que impactó terriblemente en el poder adquisitivo y en la calidad de vida. Como parte de la oposición, desde el inicio de las sesiones legislativas, hemos remarcado que las fallas en la gestión municipal se enmarcan en un contexto desolador, donde las autoridades de la provincia y de la nación han ido condicionando las gestiones locales a partir del ajuste y el vaciamiento de las políticas públicas”, dijo en representación del Interbloque peronista la concejal Tatiana Lescano.

“Cada año el gobierno municipal nos acerca un prolijo documento que constituye la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado. Es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires quien aprueba o desaprueba los detalles de lo presentado. Hoy nos toca como Concejo Deliberante, en tanto somos los representantes del Pueblo de Tres Arroyos, realizar la mirada política y mostrar el acuerdo o desacuerdo en cómo se gastaron los fondos públicos”, sostuvo inicialmente.

Al analizar el destino de los fondos, evaluamos en definitiva la gestión realizada, y nos preguntamos en qué medida los números y cifras representan una política, un proyecto, una propuesta de gobierno”, citó Lescano.

“Hoy hubiéramos deseado que se repitiera el 2017”

“Hace exactamente un año, el concejal Salim iniciaba su discurso diciendo: “Este 2017 fue un año difícil en materia económica…Hubo recortes importantes….una inflación de 25 puntos, 8 por arriba de la pauta oficial… el municipio termina con un resultado negativo de 17.6 millones, aproximadamente un 2 % del presupuesto total…”. Hoy, hubiéramos deseado que el 2017 se repitiera, porque el ajuste, la inflación, el aumento de tasas, insumos e impuestos y la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo de los que todavía tienen salarios, hicieron del 2018 uno de los peores años en materia económica desde el 2002”.

“El presupuesto municipal 2018 se calculó con una tasa anual del 28% que terminó subiendo por arriba del 47% y el presupuesto medido en dólares resultó con una reducción del 44% respecto del 2017. O sea, el menor, en relación al precio dólar, de los últimos 10 años”, dijo

“Tres Arroyos no es una isla”

Esto nos reafirma en dos conceptos que venimos sosteniendo desde hace tiempo:

1) Que Tres Arroyos no es una isla, y por lo tanto, por más buena voluntad y sabiduría que tengan los administradores, si no hay un contexto Nacional y Provincial que acompañen el crecimiento, que financien muchas de las actividades del gobierno municipal, el Municipio y su gente, todos nosotros, sufrimos las consecuencias. Es por eso que hemos pedido insistentemente a lo largo de estos 3 años y medio al gobierno vecinalista que se coloque al frente de los reclamos ante los gobiernos nacional y provincial que han desatendido y destratado a los intendentes y que también han demostrado insensibilidad antes los problemas de la gente, y que a nosotros nos encontrará siempre apoyando y acompañando los reclamos a favor de Tres Arroyos.

2) Que los que gobiernan Tres Arroyos no han sabido establecer medidas económicas anticíclicas, que permitan, en el más tradicional juego de la política y la economía desde Keynes a esta parte, morigerar los embates de la coyuntura a partir de la actividad de un Estado presente como actor fundamental de nuestra sociedad. Y hubo muchos años que marcaron un ciclo de crecimiento para Tres Arroyos, fundamentalmente en la Obra Pública, el desarrollo económico y productivo local y regional y el acceso a derechos (vivienda, educación, mejoras en el hábitat) en los que a Tres Arroyos llegaban casas, asfalto, obras de infraestructura fundamental para la industria y el progreso, como extensiones de redes de energía eléctrica y gas, así como planes e incentivos para pequeños, medianos y grandes productores de cada sector de la economía. En definitiva, hablamos de un gobierno municipal que sea capaz planificar y evaluar su gestión teniendo en cuenta el escenario, los objetivos propuestos y las metas a alcanzar. Y que los resultados económicos reflejen las políticas locales, diseñadas pensando en nuestra gente.

Cobrabilidad

En este contexto nos toca sopesar la administración que el actual gobierno hizo de los fondos públicos, que alcanzaron poco más de 1100 millones de pesos a lo largo del 2018.

La cobrabilidad de las tasas apenas supera en 65% en la ciudad, llegando a meses con poco más del 35%, siendo el promedio del 90% de la tasa vial una excepción.

Esta falta de cobrabilidad se vio compensada por los 76 millones extras de la coparticipación que recibió el municipio, lo que llevó a la Administración Central, así como los entes descentralizados de Claromecó y Vial, a cerrar con superávits.

Entonces nos preguntamos ¿si el año ha sido tan duro, si los vecinos no paran de quejarse de la falta de respuesta del municipio, por qué no se ha invertido este dinero en brindar más y mejores servicios, en atender más y mejor a las familias?

En principio esto lo encontramos en un dato contable: hay unos 75 millones en gastos devengados no pagados de la administración central que debieron ser afrontados al inicio del 2018. Esto implica que esos 18 millones de superávits, ya estaban comprometidos, más otros 50 millones más. El municipio gasta más de lo que recibe, esperando que los próximos meses resuelvan la situación, quizá con más ingresos por coparticipación, quizá por más intereses de las inversiones financieras. Muestra de esto es los casi 40% de más que se ha gastado en algunas de las delegaciones o los casi 5 millones de más que se gastaron del Fondo de Financiamiento Educativo. Si seguimos gastando más de lo que tenemos, más temprano que tarde la soga se cortará, y como ya sabemos, se corta siempre por lo más delgado. Todos recordarán el tremendo ajuste que hizo esta misma administración Vecinal, por entonces encabezada por Aprile, allá por el 2000 cuando la situación económica era similar a la actual y los que gobernaban el país eran los mismos que ahora. En este ejercicio ya se muestran ajustes en materia de personal.

Claromecó

Brevemente voy a referirme primero al balance de Claromecó: Como ya lo anticipamos en ocasión de la revisión de cuentas de los años 2016 y 2017, se observa en nuestra principal villa balnearia un positivo cambio en cuanto a la prestación de los servicios. Este proceso se continuó durante el año 2018, y mostró claramente otra cara en el estado general de la localidad y un mejor desarrollo de las tareas cotidianas del Ente.

Pero, además, y de no menor importancia, nos encontramos con que a las mejoras observadas en los trabajos de mantenimiento y prestación de los servicios, se observa un cumplimiento presupuestario que no se daba en muchísimos años, transformando los habituales e importantes déficits en un ligero superávit por segundo año consecutivo.

El Ente esperaba obtener recursos por 48 millones y terminó gastando casi 57 millones, permitido por el aumento de la recaudación, la inclusión del presupuesto del hospitalito en el presupuesto del Centro Municipal de Salud y el aumento de la coparticipación.

Para este interbloque, una de las objeciones que siempre hemos hecho es el peso relativo del aparato burocrático que le quita recursos necesarios a la localidad y la pone en franco desequilibrio frente al magro recurso que reciben el resto de las localidades.

Ente Vial

Como es habitual, el manejo del ente Vial Rural es la administración que mejor desempeño observa, ya sea desde lo económico-financiero como desde los servicios que ofrece al sector rural del distrito. Su administración, las respuestas a las necesidades de los usuarios y los niveles de recaudación continúan siendo buenos. Inclusive vemos con beneplácito que esos niveles de cobrabilidad se mantienen muy por sobre la media. Repetimos lo enunciado en años anteriores: la administración del Ente Vial Rural es el espejo donde deberían reflejarse varios de los sectores municipales.

Centro Municipal de Salud

Respecto del Centro Municipal de Salud observamos que arroja un déficit de casi $ 26 millones.

Este déficit es, según consta en la memoria, en parte por el aumento de la demanda estacional de los meses de mayo a agosto. Esta cuestión la venimos repitiendo año tras año: se necesita una planificación y una administración que realice anticipaciones de cuestiones estacionales, epidémicas y emergentes.

Al indagar con el equipo de conducción del Centro de Salud, surgen rápidamente las diferencias de conceptos entre ellos, y la falta, luego de casi 24 años de gestión, de previsiones y de prácticas administrativas inteligentes que permitan una más eficiente y eficaz utilización de los recursos. Muestra de ello es la cada vez más preocupante situación del servicio de emergencias, la falta de insumos en todos los CAPS y CIC, el peso relativo de la atención primaria frente al hospital, que solo es del 14% en términos del presupuesto, siendo menor incluso a valores anteriores.

A esto se suma que el contexto de pérdida de empleos, pérdida de poder adquisitivo y falta de cobertura de algunas obras sociales, sobredemanden al Hospital, con aumentos del 60% de las consultas en consultorios externos, del 20% en el servicio de guardia y del 50% de las consultas de especialidades del PAMI, con montos que se incrementan en el caso de las especialidades quirúrgicas. Existe además una falta de articulación entre distintos niveles de la atención sanitaria, falta de comunicación y falta planificación de recursos para dar respuestas a los reclamos de la sociedad y para definir políticas sanitarias acordes a las problemáticas emergentes y existentes.

El presupuesto invertido en salud es de una importancia destacable. Lo gastado es más importante aún. Lo recaudado suma unos 344 millones y lo gastado unos 371 millones. Es por esto que el gobierno municipal tuvo que girarle al hospital 37 millones de libre disponibilidad. En estos gastos los bienes de consumo implican un 8%, los bienes de uso el 0,20% y los servicios un 9,30%. Esto implica que su peso relativo en el total de lo gastado no justifica el desbalance que encontramos y por lo tanto la razón hay que buscarla en la forma de planificar, de administrar, o sea, en el Programa de Salud que el gobierno vecinalista no supo construir en 24 años. Estas carencias en materia de administración y gobierno del sistema de salud hacen que el servicio se recienta y sus consecuencias recaigan fundamentalmente sobre la población con menores recursos y principal demandante de la atención hospitalaria.

En consonancia con el elevado déficit que se observa en el Centro Municipal de Salud, también es importante el endeudamiento observado.

Queremos destacar lo siguiente: para este interbloque la salud no es un gasto y el problema de la salud en Tres Arroyos para nosotros no es un problema ni de recursos humanos ni de instalaciones. Nos consta la calidad humana y profesional de muchos de las y los que allí trabajan y que nos manifiestan constantemente la desprotección en relación a las condiciones de trabajo dada muchas veces por la falta de algunas cuestiones materiales, pero fundamentalmente por la falta de un proyecto institucional y de gobierno claro en materia de salud.

Adminstración Central y Concejo Deliberante

Como es habitual, la administración de los recursos derivados de la Administración Central al Concejo Deliberante se han ejecutado dentro de los parámetros normales, teniendo en cuenta el aumento de las actividades desarrolladas dentro del Programa de Apertura del HCD a la comunidad toda de Tres Arroyos y la imposibilidad de compensar partidas del HCD tal como lo hace el ejecutivo.

Finalmente y en relación a la Administración Central tenemos que decir que al cierre del análisis de esta rendición, y luego de reclamados varias veces y de distinta manera, se nos sigue negando el acceso al contenido de 117 decretos del Poder Ejecutivo Municipal, por lo cual el análisis necesariamente no está completo. Esto implica que no solamente nosotros nos vemos privados de información vital, sino también el ciudadano común que quisiera enterarse de las cosas públicas.

El resultado del ejercicio presupuestario de la administración central arrojó un superávit, en los términos del artículo 44 de casi 19 millones. Las partidas presupuestarias ajustadas (recursos vigentes) alcanzaron un total de$ 1095 millones mientras que lo recaudado realmente (recursos percibidos) alcanzaron la suma de $ 1091 millones, es decir que se recaudó en menos la suma de 4 millones.

En cuanto a los gastos devengados (netos de la diferencia entre el comienzo y el fin del ejercicio de los fondos con afectación específica) alcanzaron la suma de 1133 millones o sea 38 millones más que lo recaudado realmente.

Se notan retrasos en los pagos de la administración provincial, situación que impulsa al municipio a pagar con fondos de libre disponibilidad para luego realizar la compensación de partidas. Esto deja al municipio sin ese dinero disponible para otros objetivos. Estos atrasos en algunos casos llevan más de un año (el caso de las 35 viviendas) y en otros directamente se han suspendido: el caso de las 108 cuadras de asfalto.

Nos preocupa la situación de las disponibilidades netas en relación a la deuda flotante y el aumento de las cuentas de tercero casi al doble.

Seguimos observando que el municipio sigue demostrando ineficiencia en materia recaudatoria, que lleva a la necesidad de volver a implementar moratorias a deudores morosos, con el grado de inequidad que ello representa frente a los buenos cumplidores.

Como venimos analizando en esto años de crisis económica y social el dinero presupuestado para ayuda social no alcanzó, igual que los anteriores 2 ejercicios. En éste tenía un presupuesto de más de 30 millones pero se necesitaron más de 52 Millones para cubrir las necesidades básicas de los tresarroyenses más castigados por la situación económica y social. Este año, con lo presupuestado tampoco alcanzará, tal como lo expresáramos al momento de votar el actual presupuesto.

El Movimiento Vecinal no pudo prever que en el 2016 se gastaron más de 17 millones; para el 2017 se presupuestaron 7, pero se gastaron 30; y para el 2018 se presupuestaron 21 y se gastaron 52. Simplemente con la inflación en alza y el aumento de las necesidades de la población suponemos se van a necesitar cerca de 70 millones solo para cubrir lo mínimo, ya que todos los días vemos a cientos de familias excluidas por las políticas insensibles de Cambiemos, y que asisten a la municipalidad a pedir una pequeña ayuda para no morir de hambre o de frio. Valoramos por supuesto la voluntad del vecinalismo de no abandonar a nuestra gente, que no es ni más ni menos lo que les corresponde como ejecutivo, pero lo que no podemos es seguir improvisando, debemos presupuestar de acuerdo al escenario político y a nuestra capacidad de gestión.

Alarmas

Además de esto notamos algunos datos que nos alarman y mucho:

- Se subejecutaron partidas destinadas al Banco de Materiales, o sea, se presupuestó un dinero que no se usó para esto;

- Se subejecutaron partidas destinadas a Discapacidad, un muy escaso presupuesto que se usó para cubrir gastos administrativos (Decreto 2577)

- Se subejecutaron partidas destinadas a Tercera Edad; que también tenía un muy bajo presupuesto y que no se utilizó para lo planificado.(Decreto 2577)

- Se subejecutaron partidas destinadas a la ayuda a personas de la Dirección de Deportes; había dinero para ayudar a deportistas y no se usaron para ese fin, se compensaron partidas.

- Se contrajeron más compromisos que los recursos vigentes en relación al Fondo de Financiamiento Educativo, que recibió 43 millones y gastó 51 millones, de los cuales el 60% se fueron en el Polideportivo y más de 13 millones en gastos de personal; Este Fondo de Financiamiento Educativo sigue sin impactar en una mejora sustancial en los edificios de nuestras escuelas. El edificio de la 501, el techo de la 54, el SUM de la 502, el gas de la primaria 8 (que no va a estar resuelto rápido, y la escuela es prácticamente una heladera), los baños de la 14, los vidrios del Nacional, y así podríamos seguir enumerando.

- no se cumplió con la ordenanza que pauta la forma de gastar los más de 10 millones del Presupuesto Participativo, lo que se hizo violando la reglamentación vigente.¿Tan difícil es financiar la gestión democrática de los vecinos?

“Política es mejorarle la vida a la gente”

La ejecución presupuestaria es la imagen del rumbo político de la administración municipal Sánchez. Es por esto que creemos que nunca mejor que ahora es necesaria la lectura en clave política. Política es mejorarle la vida a la Gente. Y vemos déficit, ineficiencia, falta de planificación y evaluación. La ineficiencia se manifiesta como por ejemplo en el caso de Elsa del barrio Olimpo, que hace nueve meses que está reclamando que le arregle un caño de agua. Para nosotros Elsa es importante porque es una jubilada, que está orgullosa de pagar sus impuestos al día, y este municipio tiene que ser eficiente con ella, atender sus reclamos. La falta de planificación se manifiesta cuando yo llevo a Pedro a la guardia porque se lastimó la rodilla andando en la bici en la plaza, y me dicen que no hay insumos, que no está el médico, lo llevo a la salita y me dicen que no tienen gasa, que vuelva mañana o vaya a otra salita, y así durante 15 días. Y lo llevo al Hospital porque a pesar de todo, a mí me dá seguridad la salud pública, pero todos nos merecemos una salud pública y de calidad. Es ineficiente cuando el ejecutivo no cumple con las ordenanzas vigentes, como el Presupuesto Participativo, que les da derecho no solo a participar a los ciudadanos, sino que no los dejan decidir sobre los fondos que son de todos. El déficit se demuestra en quedarse sin presupuesto en agosto para el arreglo de los espacios públicos, lo que hizo que una niña se lastimara feo en una pierna al jugar en una plaza y hoy, ya arrancando la campaña, se ponen a pintar y arreglar los juegos, pintar los cordones, barrer en muchos casos cuadras que hace rato que no se barren. Déficit e ineficiencia es no poder tener más personal en las calles controlando el tránsito, así como una política clara en materia vial, para evitar que todos los días, uno, dos o tres vecinos terminen internados, magullados o muertos.

La compensación de partidas las vamos a aprobar, para no perjudicar a las y los trabajadores que solo cumplen orden políticas. Cuestionamos las órdenes políticas porque son las decisiones del gobierno municipal le están haciendo mal a Tres Arroyos. Creemos que en tiempos de crisis como la que está generando el gobierno que Ud. representa Sr Presidente, hay que establecer prioridades y ser austeros: pero para nosotros eso no significa ni un puesto menos de trabajo, ni un programa social menos, ni menos salud. Significa un sistema más solidario, más y mejor planificado, escuchando a todos, anticipándose y no dando manotazos de ahogado.

“Las cuentas tienen que cerrar pero con la gente adentro”

EntOnces, al finalizar volvemos a repetir dos cuestiones: la primera es que las cuentas tienen que cerrar, pero con la gente adentro; y que esta rendición muestra un desgaste y una falta de gestión de la actual conducción del Movimiento Vecinal, que tras 24 años parece no encontrar respuestas a problemas estructurales.

“No vamos a acompañar”

Para terminar, quisiera adelantar que los bloques que componemos este Interbloque, no vamos a acompañar la rendición de la Administración Central, ni la del Centro Municipal de Salud. Que sí acompañaremos la del Ente Vial, la del Ente Descentralizado Claromecó y la del HCD.

Fhurer: “Acompañé y acompaño la gobernabilidad”

El concejal Matías Fhurer, desde el Peronismo Renovador, dijo que “luego de que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, aprobara la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017 de nuestro municipio, entendí y así lo expresé en medios periodísticos, que el trabajo que hice junto a un grupo de colaboradores, y que desembocó en mi voto positivo para la aprobación de la Rendición de cuentas del año 2017, había sido el correcto”, anticipando el apoyo y la votación favorable para la aprobación de la Rendición de Cuentas.

Inicialmente, sostuvo: “recuerdo, con un dejo de dolor, los duros cuestionamientos que recibí por parte de algunos sectores políticos por acompañar al oficialismo en aquel entonces. Tal vez los mismos que reciba hoy. La única verdad es la realidad, y ésta siempre se impone”.

“Mi voto partió y parte de una concepción de entender cuál debe ser el rol de una oposición responsable y constructiva. No concibo el comportamiento de los dirigentes políticos basado en buscar un mezquino y oportunista rédito electoral. Concibo a la búsqueda de consensos tras el intercambio de ideas como algo inherente a la actividad política, no la entiendo de otra forma”, agregó.

“Acompañé y acompaño la gobernabilidad, y es un hecho objetivo que este gobierno municipal que ha tenido que afrontar una dura realidad en el marco de un país que se cae a pedazos y de una ciudad, que dentro de los 135 municipios que hay en la provincia, es el segundo distrito mejor ordenado respecto de sus cuentas, tal como lo ha manifestado el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

“Solamente un municipio soberbio puede presentar rendiciones que no cumplan con la legalidad”

“Con el avance de las nuevas tecnologías y la modernización del Tribunal de Cuentas sumado a su funcionamiento descentralizado, mediante el cual sus funcionarios se presentan en forma periódica en los municipios para controlar y hacer observaciones, solamente un municipio soberbio o con funcionarios incapaces y con administraciones muy desprolijas, puede presentar rendiciones de cuentas que no cumplan con le legalidad. Que eso es lo que estamos juzgando con nuestro voto, la legalidad de la Rendición de cuentas, un aspecto técnico en el que se considera que las mismas se hayan ajustado básicamente a lo presupuestado.

En el caso de Tres Arroyos, el Tribunal de Cuentas controla y revisa toda la administración. Sus funcionarios vienen a trabajar en forma periódica al municipio, al hospital, a la Dirección Vial y a Claromecó, al estar descentralizados”, dijo.

“Debemos cuidar que se ejecute lo que se ha aprobado”

“Una vez al año el Departamento Ejecutivo presenta su Proyecto de Presupuesto, como Concejales eventualmente lo aprobamos y una vez vencido el ejercicio el Departamento Ejecutivo debe presentarse la Rendición de Cuentas de la ejecución de ese Presupuesto. Obviamente, Presupuesto que debe ejecutarse de acuerdo, aunque parezca un juego de palabras, de acuerdo a lo presupuesto y en el respeto a la legislación vigente: la Ley Orgánica, Reglamento de Contabilidad, etc. Incluso contemplando también la legislación comercial y hasta la legislación penal. Entonces, es esto lo que nosotros debemos analizar, si el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a lo que se le ha aprobado, si está dentro de la legislación, sino se transgreden legislaciones o normativas vigentes, y hacer la evaluación política de la orientación de esta ejecución”, sostuvo.

Como hemos señalado en anteriores oportunidades, el aspecto político está en analizar cuáles son las prioridades de un gobierno municipal, tanto en la percepción de los recursos, en la determinación de qué tipo de tasas y a quiénes se les cobra y en qué proporción, como en la asignación de los mismos fijando prioridades teniendo en cuenta el contexto social, económico y político del momento. Discusión y diferencias que se manifiestan en el momento de elaborar el presupuesto municipal, no en la Rendición de cuentas.

Análisis Técnico

Hemos realizado el análisis técnico del caso, donde se observa un manejo equilibrado y prolijo de los fondos con los comprobantes correspondientes a los gastos realizados; básicamente estamos ante un municipio ordenado, al día y sin problemas estructurales.

- Se respetaron los fondos afectados al Ente Vial, Claromecó y Hospital

- No hubo problemas en pagos de sueldos

- No hubo anticipos de coparticipación

No tenemos un municipio comprometido, por ejemplo se equilibró el déficit del 2017 durante el 2018 contemplando que se podía equilibrar en 3 años; la deuda es razonable sobre todo si se la compara con el resto de los municipios de la provincia y, aunque no compartamos algunas de sus medidas de gobierno o de sus prioridades, debemos decir que tenemos un municipio en marcha.

“El contexto nacional no acompaña”

“Por supuesto que el contexto nacional no acompaña. Cualquier administración tanto estatal como privada se ve afectada con una devaluación de más del 100% de la moneda, con tarifas que no paran de sufrir y con la dolarización de prácticamente todos los insumos que se requieren para prestar en condiciones los servicios municipales. Un claro indicativo de esto es que el presupuesto 2018 de la Municipalidad de Tres Arroyos en términos reales fue menor que el de los años anteriores”, manifestó Fhurer.

“Un simple ejemplo es la suba constante de los medicamentos en lo que se refiere a Salud, que seguramente es uno de los temas centrales de nuestro municipio”.

Falta trabajo, se cierran PyMES y comercios, crece el trabajo informal, los salarios pierden poder adquisitivo, la inflación sigue constante demoliendo todo lo que se relaciona con la producción… este es el contexto objetivo en el que estamos viviendo como pueblo y por eso debemos decir una verdad: no son momentos de grandes obras ni para el Estado nacional ni para los Estados subnacionales.

Hoy hay que atender desde los municipios y en forma prioritaria las necesidades sociales. Máxime cuando desde el nivel central se han dejado de lado programas de ayuda social, sumados a la eliminación de lo que era conocido como “fondo de la soja” y fondos específicos que venían a la policía local por ejemplo para combustible donde el gobierno sigue con precios de 20 pesos el litro…

Incluso se ha tenido que ayudar a familias que hace unos años era impensando que iban a necesitar del Estado para sobrevivir, y que eran parte de la clase media de nuestros pueblos.

“Los municipios se han visto obligados a no abandonar a los vecinos a su suerte”

“Así los municipios se han visto obligados a no abandonar a los vecinos a su suerte, a realizar tareas cotidianas inherentes a un momento de crisis: pagar recibos de luz y de gas, pagar alquileres para evitar desalojos, compra de medicamentos, de pasajes por motivos de salud o estudiantiles, destinar mayores recursos al hospital –se transfirieron 37 millones de pesos adicionales a los presupuestados- donde se van a atender todos aquellos que se van quedando sin cobertura social. Más la prestación de los servicios básicos que corresponden el estado municipal.

Hay que recordar también que el gobierno nacional había previsto en su presupuesto para el año 2018 una inflación del 10% que con la presunción que era irreal, en el presupuesto municipal se previó un aumento de tasas municipales del 28%. ¿Cuál fue la realidad? La inflación medida por el INDEC fue del 47% para los precios generales y los insumos municipales sufrieron una inflación del 64,4% promedio.

28% de aumento de tasas contra un 64,4% de inflación… A pesar de eso debemos valorar que la administración municipal no tomó deuda para pagar gastos corrientes como se vieron obligados a hacer muchos municipios. Tampoco se usaron fondos afectados para otro fin ni se solicitaron adelantos de coparticipación.

Y no es que seamos conformistas por el hecho de tener un municipio que en el contexto descripto esté equilibrado, ordenado y en funcionamiento. Sólo estamos diciendo en qué realidad transcurre esta administración.

“Queremos un Estado con mayor presencia”

“Por supuesto que nuestra ideología nos marca que queremos un Estado con mayor presencia, que no sea un municipio ABL, sino que tenga un rol activo, que sea el motor del desarrollo productivo y laboral local, que invierta para mejorar la calidad de vida de los vecinos, que contribuya a generar un marco de justicia que evite las desigualdades y que contribuya a que se satisfagan los derechos humanos de todos sus habitantes.

Pero esto se puede dar en el contexto de otro país. Con un gobierno nacional que plasme otro modelo político y económico, donde no ganen solo los amigos del poder que se dedican a la timba financiera y pasen a ganar los que trabajan y producen, donde se ponga en práctica un modelo de desarrollo nacional sustentable y armónico.

En otro contexto se puede exigir a una administración municipal que cumpla en forma acabada con otras funciones, que desempeñe otro rol.

En años como los que estamos viviendo con este Gobierno nacional y con los señalados resultados de sus políticas, todo presupuesto que se elabora no deja de ser una expresión de deseos, en los que los gobernantes ponen sus metas y objetivos, fijan prioridades y asignan recursos, pero que luego la realidad en algunos casos imposibilita las realizaciones o en otros, cambia los destinos, precisamente porque cambia el contexto. Y esto debe ser considerado al momento de aprobar la Rendición de Cuentas”, dijo.

“Señor Presidente… Este es el país en el que estamos viviendo, y es el contexto en que debemos aprobar esta Rendición de cuentas, a la que considero técnicamente aceptable, por lo que con total responsabilidad política es que acompaño con mi voto la aprobación del proyecto en tratamiento”, finalizó.