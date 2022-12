Por mayoría se aprobó el boliche a cielo abierto en Claromecó

29 diciembre, 2022

Con el voto del vecinalismo y el bloque de Juntos y la negativa del Frente de Todos, fue aprobada por mayoría la cesión de un predio para desarrollar el emprendimiento de Diego Marchini de instalar un lugar nocturno a cielo abierto “en la zona del circuito de motos en Claromecó, en un predio de 20 por 40 metros, que no deberá lindar con el sector de viviendas para no molestar a los vecinos. Se otorga de manera excepcional para los meses de enero y febrero, quedando las actividades sujetas al cumplimiento de todas las alternativas que rijan a nivel municipal nacional y provincial, quedando a exclusivo cargo del Departamento Ejecutivo” tal como reza el proyecto tratado en el recinto.

El denominado “boliche” a cielo abierto es una iniciativa privada de Diego Marchini y FDJ Eventos, con intervención del Estado Municipal, de manera mixta, el que contará con la supervisión de los organismos de seguridad, para que se cumpla lo establecido respecto a la seguridad, instalación de baños químicos, custodia policial, entre otros puntos.

La negativa del bloque peronista fue explicitada por su presidenta, Graciela Callegari, quien sostuvo que “realizamos las averiguaciones del caso y la Ley Orgánica establece que la cesión del predio debe hacerse a una entidad de bien público, u organismos provinciales o nacionales; no vamos a votar el proyecto, esto es parte de la política de turismo del Ejecutivo que tiene que pensar en la política de recreación pero no es nuestra potestad votar y es factible que no sea nuestra acción la que corresponda en tal sentido”, argumentó.

Desde el oficialismo, el concejal Nickel insistió reiteradamente en que existe un informe de Asesoría Letrada, y dijo que “no es una interpretación caprichosa de este bloque”.

“Hemos estado preocupados y ocupados no solo por este tema sino con esta búsqueda de una alternativa diferente para los jóvenes que trate de ser distinta a las reuniones en los médanos porque sabemos lo que ha generado esta modalidad que parece vino para quedarse y el Ejecutivo ha visto la posibilidad de trabajar de forma mixta entre el Estado Municipal y un privado que ha motorizado estas posibilidades y llegamos con una sola persona involucrada dentro de los posibles interesados en llevar esta actividad.”

Entendemos que el Estado también debe involucrarse, yo interpreto pero creo que más allá de la interpretación técnica lo cierto es que el problema de la nocturnidad nos ocupa durante todo el año y es la oportunidad de analizarlo y si es viable acompañarlo”, agregó.

Desde Juntos, el concejal Cristian Ruiz fundamento la posición de su bancada, y expresó que “hace años que la nocturnidad es problemática en cada una de las localidades, y se generaron siempre diversas discusiones para poder avanzar, y este año se ha dado, y ha dado frutos para poder avanzar en el desarrollo de la nocturnidad de actividades recreativas”, a la vez que recordó un planteo de las juventudes políticas realizado a principio de año preocupadas por el tema.

El edil de Todos, Juan Gutiérrez dijo que “más allá de los conceptos de la presidenta del bloque, quiero expresar que entendimos que no debía pasar el tema por este Concejo”, y dejó en claro que “el tema se habría resuelto más rápido si el Ejecutivo hubiera tomado la decisión oportunamente pero se le atribuye al Concejo esta tardanza; creo que tal vez tendremos que pagar algún costo por nuestra posición: nosotros escuchamos al empresario, nos pareció interesante porque nos preocupa el tema del esparcimiento en Claromecó, nos interesa la diversión de los chicos y su seguridad en el verano, pero recalco que esto sigue siendo un lugar en los médanos, más allá del amparo de la administración municipal”.

Carlos Ávila, desde Juntos dijo que “en medios radiales el director del Ente responsabilizó al Concejo pero el Ejecutivo tiene el proyecto desde hace 90 días y llegó al Concejo hace quince; la idea no es molestar a los vecinos y dar si la alternativa a los jóvenes, y tener un lugar es algo tranquilizador. Pedimos que se ponga en marcha lo necesario para dar la tranquilidad a los vecinos”

Otros temas

Se aprobaron unánimemente asimismo las adendas del convenio específico con la Universidad Nacional del Centro, para el dictado de TUDAI (Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas) correspondiente a la cohorte 2021 y 2022, y el proyecto de ordenanza que ratifica el contrato suscripto con el Instituto de la Vivienda para la construcción de 120 viviendas en el marco del Programa Bonaerense II.

Volver