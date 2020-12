Por mayoría y con un aumento de tasas del 27% se aprobó el Presupuesto Municipal

Finalmente y luego de varias postergaciones, se realizó la Sesión Extraordinaria en la que el Concejo Deliberante trató y aprobó con modificaciones el Presupuesto Municipal 2021, luego de tres horas de debate.

A la hora de votar se rechazó el proyecto original elevado desde el Ejecutivo, y se aprobó por mayoría el proyecto del Bloque de Todos, apoyado por Juntos por el Cambio de un aumento de tasas del 27 % rechazándose la propuesta del vecinalismo de ir por un 30% inicial y luego aplicar una formula polinómica, en tanto por unanimidad se aprobó la moratoria y el congelamiento de sueldos políticos. El vecinalismo hizo constar en actas su posición de no aprobar el 27% por el desequilibrio presupuestario que pudiera producirse en el futuro.

Asimismo, entre otros puntos, se aprobó ratificar los convenios celebrados con la Universidad Nacional de La Plata para el dictado de las carreras de Licenciado en Administración y Contador Público, y la creación de un fondo solidario voluntario que se volcará al denominado Fondo Covid 19 desde enero a diciembre del año próximo, a iniciativa del Bloque de Todos, y la moratoria impositiva.



Cittadino argumentó como miembro informante de su bloque, la realidad que se vive en el marco de la pandemia y enmarcó qué situación plantea el municipio para el año 2021, con un monto que supera en un 36%, al Presupuesto 2020, con un total de 3.018.000 pesos, unos 4 puntos sobre el índice inflacionario que puede alcanzar al 32% el año próximo.

Insistió en la fórmula polinómica –finalmente descartada por el voto de los bloques opositores- cambiando el valor del módulo por inflación.

Desde Todos, Martín Garate, en una extensa exposición, intentaba fundamentar desde el principio lo que se trató y votó: el 27% de aumento de tasas, estimación de ingresos y egresos para el 2021, una moratoria y un proyecto de aportes solidarios voluntarios de funcionarios políticos, y cuestionaba constantemente el accionar del Departamento Ejecutivo criticando que hubo áreas en las que no se incluían partidas sino que se esperaba la llegada de la ayuda del gobierno provincial y nacional.

El concejal peronista también criticaba a su tiempo la moratoria porque beneficia a quienes pudiendo pagar no lo hacen y esperan los descuentos de intereses, cuestión que compartió a su turno su par Fabiano, a la vez que hacía la defensa hacia su sector político y proponía “la teoría del esfuerzo compartido” tanto en la baja del porcentaje de aumento como en el congelamiento de sueldos políticos, y criticaba la fórmula propuesta por el MV.

También le exigió al Presidente del cuerpo que sea “el presidente del Concejo y no el presidente de un solo sector”, reclamando la puesta en vigencia de un decreto que en su oportunidad emitiera Ricardo Ravella para que se otorgue categorías al personal y que los contratados pasen a planta permanente, algo que nunca se logró.

Fabiano, desde Juntos por el Cambio, inicialmente fue a temas nacionales y trazó un panorama sobre la pobreza y el desempleo y la inseguridad que generan los mismos, y se mostró escéptico en que mejoren en el corto plazo.

Respecto al tratamiento en concreto del Presupuesto que hizo su bloque, dijo que “fue muy difícil analizarlo ante la poca información sumado a la falta de un dato clave sobre la coparticipación, el que sigue siendo incierto”.

Valoró la iniciativa de rebaja de los sueldos, que significan un ahorro de 22 millones de pesos, “ya que no podemos exigirle al vecino en esta situación de profunda crisis que hagan ellos solos el esfuerzo”, argumento similar al esgrimido por Garate.

Tildó de ineficaz la tarea recaudatoria “porque las deudas aumentan año a año. Si tomamos en cuenta el sistema de prescripción a los cinco años, muchos esperan la moratoria especulando que pagar deudas de cinco años para atrás resulta más económico”.

También habló de lo que sucede con el presupuesto del resto de las localidades del distrito y la diferencia con el Ente Descentralizado de Claromecó, retomó las críticas esgrimidas por el problema existente con el servicio de agua, aunque valoró la iniciativa propuesta desde sus bancas de incorporar un regulador de bombeo a los pozos.

Luis Zorrilla intervino sobre el cierre de la sesión, y contestó las críticas hacia el oficialismo respecto a la cobrabilidad, rechazó el planteo de una administración poco transparente y resaltó el aporte realizado para ayudar con el descuento de sueldos a la compra del tubo del tomógrafo del Hospital. Remarcó y así se hizo constar en actas que con el aumento del 27% podría generarse un desequilibrio presupuestario en el municipio.

Juntos por el Cambio y la Ordenanza que no fue

Una vez concluída la votación del Presupuesto 2021 en la controvertida sesión, si algo faltaba para coronar las tres horas y algunos minutos de debate entre los concejales, desde Juntos por el Cambio se “despacharon” con un proyecto de ordenanza para tratar sobre tablas, -luego pasado a comisión- que proponía descontar del salario o dieta de los funcionarios municipales o concejales toda deuda que cualquiera de ellos tuviera con el municipio, al contado y sin ningún tipo de descuento, e incluso promovía que quien no cumpliera con la norma renuncie a su cargo.

Lo fundamentó Fabiano, quien aseguró que con lo presentado se buscaba equiparar que quienes fueran detectados cumplieran con sus obligaciones tributarias y no cargar solamente el esfuerzo a los vecinos que pagan las mismas en tiempo y forma.

Inmediatamente le contestó Martín Garate, quien acordó con la postura inicial pero advirtió que no se le podría pedir la renuncia al cargo al funcionario o edil deudor, ya que la medida “podría ser violatoria de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sugiriendo sacar ese ítem del texto de la norma, porque también crearía una inhabilidad que no está prevista”.

Se propuso el pase a la comisión respectiva y fue aprobado, con lo que se cerró un complicado año legislativo municipal, acotado en su número sesiones a causa de la pandemia.

