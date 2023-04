Por paro de ATE, varias escuelas de la ciudad no dictarán clases

11 abril, 2023

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma ratificaron el paro de este miércoles 12 frente al Ministerio de Economía por la demora en las negociaciones paritarias y en reclamo de un aumento salarial “de emergencia” ante la alta inflación. En este marco, este martes trascendió que varias escuelas de Tres Arroyos no dictarán clases ya que no se pueden garantizar las medidas de higiene ante la adhesión de auxiliares a la medida.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, confirmó que llevarán adelante un paro con movilización este miércoles ante la falta de respuesta por parte del Gobierno en torno a la recomposición salarial del sector. “Venimos pidiendo que se abra la paritaria y no se abre”, indicó.

“El año pasado si bien la paritaria estuvo un punto por arriba de la inflación, no pudimos lograr recuperar el poder adquisitivo porque lo que nosotros consumimos con nuestro salario va todo en alimentos”, señaló el dirigente sindical a la radio AM530.

