Por perdida de agua, cerraron el circuito de los barrios Benito Machado, Obrero y Costa Sud

2 junio, 2026 0

Debido a una pérdida de agua de gran magnitud detectada en la red, personal del área se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente.

Para realizar las tareas de reparación es necesario cerrar el circuito, por lo que se verá afectado el suministro de agua en los barrios Benito Machado, Barrio Obrero y Costa Sud.

Los trabajos ya están en marcha y se restablecerá el servicio una vez finalizada la reparación.

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