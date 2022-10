Por primera vez en años, Gargaglione enfrenta una interna en el radicalismo de San Cayetano

24 octubre, 2022

Por primera vez desde que está al frente de la comuna, y en el marco de un momento de gestión que él mismo consideró “mejor que nunca”, el intendente de San Cayetano, Miguel Angel Gargaglione, enfrenta tensiones internas en el seno del radicalismo que, no descartó, podrían trasladarse a las elecciones del año que viene. “Se trata de gente que ya no está en el gobierno, y que desde ese momento está haciendo algo de oposición a las decisiones de la gestión. Los dos espacios están dialogando y yo me mantengo un poco al margen, porque de hecho si me hubiera metido en ese barro hoy estaría en una situación interna como la que la gente tanto repudia en Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero seguimos gobernando y estamos atentos, porque lo que queremos es que el radicalismo siga teniendo la solidez que tuvo hasta ahora. Para eso algunos tendrán que reflexionar sobre por qué no están en el gobierno y cuánto perjuicio le han causado al radicalismo. La interna no es mala de por sí, pero cuando la gente cuestiona las formas, es porque hay que frenar y hacer autocrítica de todos los sectores”, sostuvo el jefe comunal sancayetanense.

Los 64 años del distrito

Gargaglione efectuó estas declaraciones en el día en que se cumplen 64 años de la creación de San Cayetano como distrito, que se escindió entonces de Necochea, y poco después de participar de la Cumbre de Alcaldes del C40, que se realizó en Buenos Aires.

“El distrito está bien, seguimos haciendo obras, incluso aportando recursos propios municipales a obras financiadas por Provincia y Nación en las que por ahí no se han podido redeterminar costos; pero obviamente estamos preocupados por el impacto de la sequía en la producción agropecuaria, sobre todo por el momento en el que se produce. Mucha gente ya tomó la decisión de echar la hacienda a campos de cultivos de fina que no están bien, porque también faltan pasturas, y además la falta de lluvias impide que se inicien los trabajos de la gruesa”, admitió.

Volver