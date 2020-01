Por primera vez, en mucho tiempo, la Municipalidad desmiente a un medio local, mediante comunicado a todos los colegas

Los artistas plásticos exhiben sus obras para que el público juzgue su calidad, impacto, belleza, penetración, mensaje.

Los periodistas, de cada nota hacemos una obra de arte. Y el público oyente, televidente o lector, es el jurado más justo del mensaje y sirve para mantener líneas, o en su caso, llevarlas al rumbo de la exigencia popular, en la certeza que las cosas se hacen como se deben hacer.

Y aceptamos los comunicadores el juicio popular. De los expertos en determinado tema, de los que saben, de los que conocen, de los estudiosos de una problemática que circula entre nosotros, de los instruidos y de los opinólogos que aun no sabiendo un pito de nada, están prestos a dar su parecer, se lo consulte o no. El estado de derecho en el que estamos nos permite todo esto y en el fondo es saludable.

Son todas aquellas personas conocidas o no, que hacen un aporte positivo para que la cosa esté mejor.

Tres Arroyos es un ámbito muy acotado como para decir que no nos conocemos. Por el contrario, menos el DNI o la patente del auto, entre todos nosotros sabemos bien quienes somos, qué hacemos, a donde vamos y qué pretendemos. No hay nada escondido. Y además conocemos de dónde vienen los extranjeros que quieren ser profetas porque se fueron de su tierra.

Por eso en el ámbito periodístico local aceptamos cientos de sugerencias, reclamos, elogios y críticas que recibimos a diario. De conocidos y de desconocidos.

Pero en Tres Arroyos es difícil que exista el desmentido oficial.

Es raro (a no ser que tenga un sentido revanchista producto de la inferioridad en que se sienten por incapacidad los actores). De alguna manera tienen que salir al ruedo y a veces abusan de la forma de llegar a los comunicadores por vías en las que se tendrían que transmitir cosas serias.

Tal el caso de la lista de correos electrónicos de los medios de la ciudad y la zona, con remitente en un organismo oficial que maneja las cuestiones de algún segmento del Gobierno.

Las gestiones de Carlos Sánchez se han caracterizado por un tremendo respeto y tolerancia por los medios de comunicación. Jamás salieron comunicados oficiales incisivos, directos o indirectos, para con tal o cual radio, diario o canal de TV cuando alguna información le ha sido adversa.

Y hasta en algunos casos riesgosa para el mismísimo Gobierno Municipal, sea esta verdadera, errónea accidentalmente, interpretada de una manera distinta o hasta en algunos casos, por acción individual de algún profesional que quiere marcar terreno, pero siempre con la verdad en la mano.

En las últimas horas, usando toda la estructura de llegada a los medios, la Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Secretaría de Seguridad, en la persona de su titular, intentan dar vuelta el sentido de una información que tiene fundamentada su razón en la verdad que se quiere difundir, con el mejor propósito de colaborar, aportar y concientizar, en estos momentos dolorosos que se viven en la Argentina en general y en la Provincia de Buenos Aires y sus municipios turísticos costeros en particular.

La idea, al menos de LU24 es evitar el desencuentro, la discusión estéril, las diferencias entre jóvenes, la pelea, la agresión, los golpes, las lesiones, la muerte.

LU 24 Radio Tres Arroyos a través de sus espacios informativos dio cuenta de una noticia cierta y comprobable ocurrida en Claromecó, con reflejo en nuestra plataforma digital, que habla de una pelea de jóvenes en la Costanera de Claromecó, que llamó la atención de los vecinos.

Por una cuestión lógica se actúa también con coherencia y naturaleza (llamar a la Policía y evitar consecuencias no deseadas), pero el bochazo fue para los que tratan de ocuparse y … “no pasa nada”.

LU 24 dijo que hace algunas noches se produjo un desorden de jóvenes y jovencitas en Costanera y 26, en plena vía pública, que ello motivó el llamado a las autoridades de seguridad y que no respondieron con la respuesta esperada.

Posteriormente, pidieron ver las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el lugar, (tipo domo, que filma los 360 grados). Esa cámara no estaba bien. Sus registros eran borrosos y poco visibles para poder ser útiles. Es por ello que dijimos en nuestra nota que “el domo tuvo que ser reparado o acondicionado para su mejor funcionamiento” y todo era acompañado por la fotografía de un camión de la Cooperativa Eléctrica que es la que presta el servicio al Municipio de funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de seguridad. Es por una condición contractual, no le hacen ningún favor ni “gauchada”.

Al funcionario del área le molestó. Y consideró que lo nuestro no era verdadero, por ello usó toda la estructura de prensa de la Municipalidad y dio precisas instrucciones para intentar decir que lo que informaba LU24 era infundado.

Nunca pasó, por lo menos con nosotros, en los últimos 20 años. Por dos razones: porque no utilizamos la mentira en nuestras noticias, y porque si se cometió un desliz o error, hasta el “mismo Intendente, con la mejor onda, ha tratado de llegar a poner la aclaración de otra manera, quizás más amigable”. Pero no importa. La crítica se acepta, pero la revancha estúpida no.

Esa fue nuestra información, y esta es la aclaración que hizo el municipio: “se cumple en informar que dicha cámara nunca dejó de funcionar, realizando la función esencial de la prevención y el cuidado de nuestros vecinos y turistas. Tampoco constan solicitudes por parte de la Justicia de registros de filmaciones por hechos vandálicos.

Como puede verse en las imágenes que acompañan este comunicado (imágenes que nunca llegaron) se observa el antes y el después de la visual del domo, en donde personal de Celta tuvo la deferencia de “limpiar” el lente para una mejor visualización.

Es sabido que las condiciones de altas temperaturas, el viento, salitre y todo a lo que está expuesto el artefacto, merezcan tareas de mantenimiento periódicas”.

Está claro: tuvieron que limpiar el lente para mejor visualización.

¿No es exactamente lo mismo que publicó LU24 cuando decimos “el material obtenido podría no haber cumplido con lo que se requería, puesto que poco después el domo tuvo que ser reparado o acondicionado para su mejor funcionamiento”?.

Ello implica que “limpiar un lente para que se vea mejor” no es una tarea de “acondicionamiento para su mejor funcionamiento”?.

Ganas de joder, no más. En vez de encontrar el agujero al mate para que los medios de comunicación de Tres Arroyos tengamos la información policial en tiempo y forma, cosa que perdimos, al menos la inmediatez, cuando las noticias emanadas del ámbito de las dependencias policiales locales, deben pasar por el tamiz de la Secretaría de Seguridad, luego pasa a “Prensa”, para darle chapa a un área que su función es bregar por la seguridad de los ciudadanos y no preocuparse tanto por la calidad de las noticias que se desean filtrar para aplicar un perfil que pocas veces se entiende el por qué.

La Secretaría de Seguridad tendría que tener más preocupación en haber informado debidamente que asaltaron otra estación de servicio en Tres Arroyo.

Debería poner en práctica acciones que neutralicen la preocupación de los trabajadores de las playas (expendedores).

Un informe a tiempo puede hasta identificar a un delincuente tras el relato de la víctima, como este último sábado, quien dijo que se trasladaba en bicicleta, iba en contramano al salir desde el sitio donde estaba y algunas cosas más que de manera, hasta doméstica, colaboran con la tarea investigativa.

La mejor intención de los medios en general y la nuestra en particular, es ayudar. Inclusive hasta cumpliendo roles que no nos son propias, pero la misma Policía sabe que cuando se pierde un abuelo, un menor, un discapacitado, roban un auto u otro elemento identificable por la sociedad, piden la colaboración para que se difunda el incidente.

Pero cuando hay que buscar informaciones de todos los días hay que esperar que se digne el funcionario municipal del área a que dé las órdenes correspondientes para darlo a los medios, por ejemplo a las 23 horas un hecho que ocurrió al medio día (11 horas despues). Hay funcionarios policiales coherentes, que cuando intentamos confirmar algo que los periodistas lo sabemos de voz de las propias víctimas, vecinos o casuales informantes, no tienen ningún tipo de problema en confirmar lo sabido.

Se produce un “estreno” de actitudes que hace bastante tiempo, no ocurrian. Si en algo podemos colaborar, estamos a disposición de quien nos necesite. Y no aportamos nombres de las personas que nos relataron la situación de Claromecó, es simplemente para preservar la fuente, su integridad, y por respeto a la confianza.

Cabe la acotación final que el compromiso de LU 24 es seguir con su línea de aportar a la sociedad todo lo que la sociedad reclame y esté a nuestro alcance dar. José Luis Basualdo. Director LU 24 Radio Tres Arroyos.

