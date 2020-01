Por primera vez en sus 25 años de vida, El Sótano se va de gira a Europa

17 enero, 2020 Leido: 154

La banda de rock tresarroyense El Sótano llevará a cabo por primera vez en su historia una gira europea, compartida con sus pares platenses de Korso Gomes, que incluirá presentaciones en España, Francia, Suiza y Alemania. El tour denominado “El otro lado del mundo” comienza el 22 de enero en Barcelona, y según contó Ricky Fernández, uno de sus integrantes, “durará unos 25 días, en los que haremos unas 17 fechas confirmadas y tenemos una o dos más por confirmar. Estamos ansiosos por los trámites previos pero muy felices porque nos toca en un momento en que estamos establecidos, tranquilos, así que lo vamos a disfrutar”.

Ricky también está tocando desde hace un año en la banda Korso Gomes, por lo que la posibilidad de compartir la gira entre los dos grupos se dio naturalmente como un buen plan. “Nunca fui ambicioso con la música ni lo pensé como un trabajo, para mí siempre fue un disfrute y una forma de expresarme. Tampoco hacemos una música comercial o digerible para todo público, pero eso no quita que no busquemos tocar lo más posible”, admitió Fernández.

“El Sótano” festejó además recientemente en La Plata, nada menos que 25 años de existencia, y editó un DVD con ese concierto que además convocó a muchos de sus ex integrantes.

Ahora se disponen a atravesar la gran experiencia de este tour europeo, que los llevará entre otras ciudades a Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Angouleme, Limoges, París y Ginebra.

Volver