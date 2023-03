Por problemas en la voz, “Pancho” Santarén hace un alto en su carrera y se dedica al mantenimiento de espacios verdes

23 marzo, 2023

El reconocido cantante tresarroyense “Pancho” Santarén tuvo que frenar por un tiempo su actividad artística debido a un problema en una de sus cuerdas vocales.

A causo de esta afección que le impide cantar, decidió emprender un nuevo camino: mantenimiento de espacios verdes.

“Este problema me llevó a consultar a profesionales y les agradezco al otorrino Pablo Cervini y a la fonoaudióloga Verónica Guette. Estoy aprendiendo nuevamente a usar la voz y respirar. Tendré una cirugía que es lo que me obliga a parar”, afirmó.

“Pancho”, exconcejal y expresidente de la Fiesta Provincial del Trigo, se mostró agradecido por la confianza dispensada por las personas que en estos 15 días que lleva haciendo el nuevo trabajo lo contrataron. “Empecé muy bien”, aseguró al tiempo que indicó que realizó una importante inversión para adquirir las herramientas necesarias para desarrollar la actividad.

“Como con la música, empecé como un hobbie y se me abrió un nuevo camino”, agregó.

Por otra parte, contó que existió la posibilidad de acompañar como guitarrista al Gato Peters, pero finalmente no se concretó.

Para comunicarse con Pancho, el teléfono es 2983 659303 o bien a través de la redes sociales.

