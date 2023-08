Por problemas para importar, recomiendan planes directos de fábrica de VW

4 agosto, 2023

Sergio Incandela, asesor comercial de Burgwagen, concesionario oficial VW, comentó en LU 24 sobre la complicada situación que se atraviesa a causa de los problemas para importar vehículos. “Ya no pasa por el tema del precio, sino por conseguir las unidades. Amarok hay cada vez menos y Taos solo quedan dos de 15 que teníamos. A medida de que se van vendiendo, después cuesta recuperar la mercadería”, advirtió.

“Obviamente hubo un cambio en la lista de precios por el impuesto a la importación, por la devaluación encubierta de la semana pasada, pero todavía quedó la tasa de 9% para venta convencional de Amarok, que sirve impositivamente, la recomiendan hasta los contadores”, expresó.

Asimismo, destacó que “el plan de fábrica 60/40 es lo mejor que hay, ya que tenés entrega asegurada en la cuota 3, la iban a poner en la 7, pero todavía no la modificaron. Es por cupos y cuando se completen no van a dar más por estar cerrada la importación”.

Además, indicó que toman vehículos usados en parte de pago.

En tanto, para Polo, Nivus, T-Cross y Saveiro recomendó canalizar todo a través de fábrica. “Eso viene directamente de Brasil y no va a estar entrando”, finalizó.

