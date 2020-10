Por protocolo del Ministerio de Salud ya no se hisopará a contactos estrechos

Tres Arroyos pone en marcha desde hoy un nuevo protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que indica que desde este domingo no se realizará hisopado para Covid-19 a toda persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o forme parte de un conglomerado de casos (fábricas, empresas, etc.) con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido y que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o vómitos/diarrea/cefaleas/mialgias (estos últimos deben considerarse como uno solo), y a cualquier persona que sin otra causa identificada pierda repentinamente el olfato y el gusto.



A todos ellos, si son mayores de 14 años, se los citará al consultorio de Respiratorios de 12 a 19 para su evaluación clínica y se los fichará para ser considerados positivos por criterio epidemiológico y realizar su seguimiento hasta el alta, tras diez días de aislamiento para sí y 14 para sus contactos estrechos. Los contactos estrechos convivientes que no presenten síntomas deberán aislarse 14 días a partir del alta del positivo.

Los menores de edad en idénticas condiciones serán citados en Pediatría.

Para quiénes continúa el hisopado:

A excepción a lo dicho anteriormente se realizará el hisopado para COVID 19 a los siguientes grupos:

– Pacientes que presenten criterio clínico de internación.

– Personas con factores de riesgo.

– Personas gestantes.

– Trabajadores de la salud.

– Personas fallecidas sin etiología definida.

– Personas afectadas a las Fuerzas de Seguridad.

– Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada (geriátricos).

