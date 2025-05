¿Por qué somos tan inseguros?

El tema que elegí para hoy es bastante complejo, pero compartido por todos… porque todos tenemos inseguridades. Todos nos hemos sentido inseguros, tal vez en distintos grados, en distintos momentos o ámbitos de la vida.

La inseguridad es un sentimiento común que puede experesarse de diferentes maneras. Puede aparecer como falta de confianza en uno mismo, en mis habilidades, decisiones, apariencia, o como miedo al fracaso.

Los invito a pensar en varias cuestiones para poder entender por qué nos pasa esto.

Con el psicoanálisis, descubrimos que nos vamos conformando según la mirada de los otros. Para poder conformarme como sujeto y tener una imagen de mí, necesito que las demás personas me devuelvan esa mirada. Entonces hay que revisar cómo fueron esas figuras de amor en los inicios de la vida, que imagen me brindaron de mí. Si recibimos validación y apoyo podemos sentirnos más seguros y confiados.

Otro punto clave tiene que ver con la sociedad. Las expectativas sociales pueden crear presión para cumplir con ciertos estándares o roles, lo que puede generar inseguridad. Por eso, por ejemplo, en rasgos generales, existen tantos trastornos alimenticios. Los medios de comunicación pueden presentar imágenes idealizadas de la belleza, el éxito o la felicidad. La imagen social que se nos impone es de determinadas características físicas, la presión para conformarse a las normas sociales puede generar inseguridad en aquellos que no se ajustan a las expectativas (cabe destacar que los TCA son mucho más complejos y presentan diferentes singularidades).

Existen algunos puntos en los que podemos trabajar para intentar reducir esas inseguridades:

-Reconocer e intentar cambiar los pensamientos negativos. Una vez que identificamos el pensamiento negativo, cambiar de perspectiva, transformarlo en positivo.

-Desarrollar habilidades y competencias. Por ej. me siento muy insegura hablando en público, comienzo un curso de oratoria. Ocuparme del tema, accionar, hace que sienta que me estoy ocupando de mis inseguridades y eso genera más confianza.

-Buscar apoyo. Hablar con amigos, familiares o un profesional ayuda a procesar las emociones y encontrar formas de superar la inseguridad.

-Enfocarte en el presente, dejar ir el pasado y las preocupaciones sobre el futuro. Esto reduce la ansiedad y aumentar la sensación de control.

En fin, inseguridades tenemos todos… lo importante es reflexionar acerca de ellas y saber que si es algo que nos afecta en el desempeño de la vida cotidiana, tenemos que ocuparnos de algún modo para lograr reducirlas y mejorar nuestro bienestar.

Segmento “Mente Abierta”. Lic. en Psicología Anahí Peetoom, MP N°40268

