¿Por quién NO doblan las campanas?- escribe: Omar Eduardo Alonso

¿Por quién NO doblan las campanas?

8 julio, 2023

Hacia 1940 Ernest Hemingway escribiría su obra “ ¿Por quién doblan las campanas?” que luego sería llevada al cine con los papeles protagónicos de Ingrid Bergman y Gary Cooper.

Por estos lados del mundo el filme pudo verse cuatro años más tarde, en 1944.

Precisamente el dos de julio se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida en 1961. Había sido ganador del premio Nobel de Literatura en 1954.

Estos someros datos sirven de introducción para una situación que involucra a los tresarroyenses y que seguramente para varios ha pasado inadvertida.

Desde hace muchos años las campanas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen ya no “doblan”, es decir no son echadas al viento, es decir no suenan.

Es una historia interesante.

Las vibraciones han provocado a través de los años, un deterioro progresivo de la torre, observándose desprendimientos de mampostería que obligaron a la colocación de una protección especial en la entrada del templo, para evitar accidentes.

Hace aproximadamente unos 20 años, quizás hacia 2004, se resolvió no usar las históricas campanas, agitadas originalmente por un sistema manual, reemplazado luego por un sistema automático.

Se sabe que colaboradores directos de la iglesia han pedido estudios y evaluaciones tendientes a conocer los costos y posibilidades de reparación con intervención de especialistas en la materia.

Puede suponerse, y esto es una especulación personal solamente, que no es algo sencillo y mucho menos accesible, al menos si se quiere que las campanas vuelvan a “doblar”.

Trabajo en altura y seguramente materiales especiales que brinden garantías futuras, son algunos aspectos que se me ocurren deben considerarse, además de la preservación del estilo de la histórica construcción.

Algo de historia

Ya hay trabajos sobre la historia de la parroquia, de modo que me voy a circunscribir a las campanas específicamente.

Las mismas fueron incorporadas en 1935 durante la gestión pastoral de Rómulo Digiorno, cuyo nombre curiosamente no ha sido incorporado a la designación de alguna calle de la ciudad a pesar de existir gestiones largamente postergadas.

Al menos yo no tengo conocimiento de que ello haya ocurrido.

Una foto que se anexa, documenta el momento en que el prelado recibe las campanas de parte de los proveedores.

Fue un logro trascendente para el religioso, arribado a Tres Arroyos poco tiempo antes y sobre cuya historia volveré en algún momento.

El campanario fue inaugurado el 22 de diciembre de 1936 con la presencia de la señora María Orquín de Fernández, donante de las campanas.

Desde ese momento se constituyeron casi en un medio de comunicación, como ocurría con la tradicional sirena del diario La Voz del Pueblo, por entonces funcionando a pocos metros de distancia.

Cada campana fue bautizada con un nombre específico y su sonoridad es diferenciada y complementaria para conformar un resultado armónico.

De la misma manera se aplicaba un código eclesiástico para hacerlas sonar para conocimiento de la población.

Así ocurría durante los funerales, durante los casamientos, celebraciones religiosas especiales, pero también para anunciar acontecimientos puntuales, como desastres naturales o movimientos del acontecer político o militar.

Breves y esporádicos; de repetición insistente o por varios minutos, tenían un significado preciso y ello se constituía en un mensaje para la población en general.

Por eso no es exagerado señalar que se constituyeron por muchos años en casi un medio de comunicación masiva.

Desde hace mucho tiempo no se cuenta con aquellos toques sonoros, y probablemente la situación no será resuelta en el corto plazo.

Quizás nunca.

De tal modo lo que cuento aquí permite recuperar un recuerdo de tiempos vividos por nosotros, los que tenemos muchas juventudes acumuladas.

Una acotación final.

Las campanas sonaban en las escuelas, luego fueron reemplazadas por timbres.

Pero en lo estrictamente religioso siempre tuvieron un significado puntual.

Su uso es habitual por ejemplo en ceremonias especiales de los protestantes que mantienen sus costumbres y la aplican en el cementerio danés, por ejemplo.

Me parece adecuado cerrar esta crónica preguntando: ¿Por quién NO doblan las campanas? Y ¿Por cuánto tiempo más permanecerán enmudecidas?

