Por siempre “Delgado” Escribe: Omar Eduardo Alonso

13 julio, 2024

Algún asiduo oyente de radio, especialmente si ha sintonizado en los últimos tiempos Radio Mitre en horas tempranas del día, habrá percibido que se recurre a una imitación que pretende ser graciosa, de las características del relato de Ariel Delgado por Radio Colonia.

Debe recordarse la gran popularidad y trascendencia que esta emisora y el citado periodista tuvieron especialmente en los tristes tramos de la agitada vida política argentina plagada de golpes y derrocamientos. Incluyendo su propia persecución y exilio.

Por las décadas del 50 y 60 y hasta los 90, si los argentinos querían enterarse de los acontecimientos de este lado del Plata, debían escuchar a la emisora instalada del otro lado del mismo.

Algunos datos comentados por mi ex compañero, el abogado Juan Carlos Liébana, radicado desde hace muchos años en La Plata y asiduo lector de estas columnas, dispararon la posibilidad de desgranar algunas consideraciones sobre el citado colega periodista.

Se lo conoció como Ariel Delgado, pero era un nombre de fantasía, pues realmente se llamaba José Ariel Carioni y tuvo una estrecha relación familiar con toda esta zona.

Así por ejemplo, hay un parentesco con Carlos Alberto Sánchez, quien fuera Intendente hasta no hace mucho tiempo. La relación es por parte de la madre del ex jefe comunal.

También la relación familiar se produce con la familia Candia, dato que alguna vez he comentado.

La esposa de un integrante de la familia Candia era hermana de Ariel Delgado, de modo que este era visitante frecuente del establecimiento La Federación, situada a corta distancia en camino hacia San Mayol.

Ciertamente algunos de los integrantes de esta familia fueron protagonistas en algunas instituciones del medio, incluyendo el Banco Comercial de Tres Arroyos.

De todas maneras, circunstancias familiares determinaron que se redujeran las participaciones sociales, hace muchos años.

Liébana fue testigo de algunas de las visitas que Ariel Delgado hacía a Claromecó, junto con su hija, e incluso recuerda haber concurrido al domicilio de la familia en el barrio de Caballito.

Especulaciones

No son pocos los que creen que el periodista era nativo de Tres Arroyos o de Oriente, pero en las biografías disponibles en Internet se ubica su nacimiento en Mercedes en 1931. Falleció en 2009.

Sin dudas marcó una época con sus relatos noticiosos por Radio Colonia, pero sus visitas a esta zona siempre fueron realizadas en un marco de estricta reserva, motivo por el cual el testimonio de Juan Carlos Liébana es valioso.

No me parece necesario abundar en detalles sobre su carrera periodística pues la misma fue muy considerable y abarcó no solo a la radio, sino también a la televisión.

Comenzó en Buenos Aires siendo objeto de persecución política que lo llevaron a radicarse en Uruguay.

Identidad en fuga

Pude conocer que en algún momento se intentó conformar el árbol genealógico de los Carioni y no fueron pocas las sorpresas encontradas en el camino.

Para conformar el relato voy a recurrir a un apellido de ficción para quien fue el primer familiar que recaló en América.

Una persona de apellido “Montalbano” abandonó Italia en una virtual fuga motivada quizás por situaciones vinculadas con las guerras o quizás por cuestiones privadas comprometidas. No se sabe, de modo que son solo especulaciones.

Lo cierto es que recala en Brasil y allí se hace registrar con el apellido Carioni.

Uno de sus hijos, años después, debería abandonar el vecino país prácticamente obligado por circunstancias personales.

Lo hacía en barco hacia la Argentina. El paquebote sufre algunas averías en Uruguay. Carioni, quien tenía habilidades mecánicas, negocia con el capitán el cambio del arreglo por la posibilidad de bajar a tierra.

Aceptado, aprovechó la circunstancia para cruzar el río junto con un amigo.

De tal forma y por alguna razón recala y se radica en Oriente, dando inicio formal a la relación del apellido con toda esta zona, tal como se plantea al principio de este relato.

Conclusión: los Carioni serían descendientes de un “Montalbano”, y hay familias con ese apellido en nuestro país y también en Brasil.

