Por teléfono y con trabajadores en cada sala, Desarrollo Social trata de llegar a todos

7 abril, 2020

Tras la decisión de articular a través de Desarrollo Social toda la ayuda y asistencia ante el crecimiento de la demanda comunitaria por el coronavirus, el titular del área, Marcelo León dialogó con LU 24 y aseguró que “venimos trabajando hace dos años una situación económica y estructural muy compleja, con mucho impacto en la gente que tiene pocos recursos, carece de un trabajo formal y cuenta con escasos ingresos. La aparición de la pandemia dificultó más la situación de la gente que realiza changas, que no ha podido salir y de esta manera no hace frente a su sustento diario, por lo que la demanda en la Secretaría se ha incrementado en un 30%”.

Hoy se reciben no menos de 100 personas por día que demandan ayuda a través de las salas barriales y de las localidades, en cada una de las cuales hay un trabajador social. En esta situación de cuarentena se les pide a los vecinos que se comuniquen con el 425552 y el 15502332 y que no salgan de su casa, porque de alguna manera se le alcanzarán los insumos. “También trabajamos con los comedores barriales y otras instituciones de la comunidad como Cáritas, el Consejo Escolar entrega bolsones de mercadería para los chicos que no pueden asistir al comedor, y hemos ido distribuyendo alimentos que nos han donado empresas del Parque Industrial, como harinas, galletitas, fideos, y verduras de los quinteros. Brindamos un servicio constante de la Secretaría con tres camionetas, y trabajamos en conjunto con el resto de las áreas municipales que nos dan una mano para cubrir las necesidades de la gente, que son muchas”, aseguró León.

En este aspecto también indicó que se han podido comprar, a través de donaciones de la comunidad, alimentos frescos como carne y pollo, “que son muy importantes sobre todo para los lugares donde se elaboran viandas. Hemos armado grupos para centralizar las donaciones de mercadería, porque también viene el invierno y la demanda se va a mantener. También estamos vinculados con las iglesias y toda la sociedad civil, que en Tres Arroyos es muy solidaria, así que esto es muy importante para poder dar respuesta y estar todos juntos para enfrentar este problema”, finalizó.

