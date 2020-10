Por un caso de Covid-19, aislaron al personal del Banco Provincia de Copetonas

10 octubre, 2020 Leido: 0

El tesorero de la sucursal Copetonas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, oriundo de Tres Arroyos, dio positivo a Covid-19. El mismo viaja todos los días a trabajar a la localidad, según informó el delegado municipal, Mariano Hernández.



“El resultado estuvo el jueves a la noche. Se aisló preventivamente a todo el personal, que son cuatro personas. El banco ayer no estuvo funcionando”, explicó.

“Creo, aunque no me animo a confirmarlo, que el martes comenzaría normalmente la actividad del banco con un equipo que vendría de Tres Arroyos”, agregó el funcionario.

Hernández recordó que “acá únicamente hemos tenido un hisopado que dio negativo la semana pasada, y el primer caso, que fue registrado como de Reta, de un empleado de la Delegación”.

Volver