Por vísperas de la temporada estival, Bomberos de De la Garma asesoran en prevención de incendios

20 noviembre, 2020

Bomberos de De La Garma, realizaron una recorrida por la zonas de Reta y Claromecó, en lo referente al asesoramiento en materia de seguridad siniestral, como así los establecimientos autorizados a funcionar que se encuentren dentro del Decreto Provincial 490/98, además de tramitar ante este organismos la obtención del certificado antisiniestral enmarcada en la Ordenanza 6324/2012 cuyo Título: Reglamenta funcionamiento Alojamientos Turísticos del Distrito, que involucra a los Hoteles, Hostería, Apart Hotel, Residencial y Albergues de la Juventud en el distrito de Tres Arroyos.

En el marco de la Pandemia, sobre las acciones preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19, en los recintos se encuentran disponibles envases que contienen material riesgoso al estar expuestos a llama viva o chispa, en algunos casos cuentan con una alta concentración de alcohol etílico en su composición, que ronda generalmente entre el 70% y el 90% siendo utilizados de forma de rociadores o atomizador spray. El alcohol, dada sus propiedades físicas y químicas, tienen la tendencia de gasificar rápidamente. En el caso del alcohol gel, se dice que expuesto a sol o dentro de un automóvil se puede prender fuego, pero para que genere una explosión sin una chispa o llama, debe encontrarse a una temperatura cercana a los 400°C, no obstante el punto de evaporización del alcohol es muy bajo 12°C, lo cual liberado en un habitáculo cerrado pude generar un ambiente riesgoso, si alcanza rangos de inflamabilidad óptimos, si bien el alcohol gel tiene la capacidad de arder. Se recomiendan mantener este producto en un lugar fresco y ventilado, alejado de fuentes de ignición, fuego, o altas temperaturas que puedan evaporar el alcohol de un envase abierto, lo que podría significar un riesgo si alguien intenta, por ejemplo, encender un cigarrillo cerca, etc. Por eso, también deberían encontrarse los envases, rotulados de acuerdo al producto que se lo clasifica como inflamable, donde se puede obtener mayor información en las hojas de seguridad correspondientes.

