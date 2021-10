Porteros y peones de cocina: Inscriben de forma presencial a quienes no pudieron virtual

26 octubre, 2021 Leido: 126

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa que para las personas que no hayan podido ingresar en ningún momento al PORTAL ABC para gestionar la autoinscripción al listado de porteros y peones de cocina, se estarán realizando inscripciones presenciales, solo para quienes demuestren fehacientemente no haber podido realizarla (captura de pantalla de imposibilidad de ingreso al ABC, solicitud de blanqueo de cuenta con la fecha de realización, etc.).

Esta inscripción excepcional se llevará a cabo desde el 01 al 05 de noviembre en el horario de 11 a 13 horas, en la sede del Consejo Escolar, Alvarado 446. La misma se realizará únicamente de la siguiente manera:

Lunes 01/11: DNI que finalicen en 0 y 1.

Martes 02/11: DNI que finalicen en 2 y 3.

Miércoles 03/11: DNI que finalicen en 4 y 5.

Jueves 04/11: DNI que finalicen en 6 y 7.

Viernes 05/11: DNI que finalicen en 8 y 9.

Los aspirantes deberán presentar toda la documentación requerida como en cada una de las inscripciones al listado de auxiliares. Ante cualquier consulta, dirigirse al mail: [email protected]

