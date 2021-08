Pórtico a Claromecó: Un “mini” tornado volteó un andamio y dos trabajadores resultaron con heridas leves (videos)

26 agosto, 2021 Leido: 132

Un fuerte viento, que los testigos calificaron como un “mini tornado”, volteó el andamio en el que cumplían tareas varios trabajadores en el pórtico de acceso a Claromecó, por lo que dos de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospitalito aunque sin lesiones de gravedad.

Los trabajadores no se encontraban a gran altura, por lo que su salud no se vio afectada más que en el impacto normal de la caída y la sorpresa por las circunstancias inesperadas que la rodearon. No obstante, fueron derivados al centro de salud por precaución.

El intenso viento también provocó la voladura de ramas que se encontraban a varios metros de distancia. Según se pudo observar y grafican las fotos, el temporal surgió en el mar y rápidamente desplegó su intensidad en “micro tornados” sobre la localidad.

Volver