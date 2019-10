Posible acuerdo opositor: Aunque el MV gane no obtendría la presidencia del Concejo

Según fuertes trascendidos, el próximo presidente del Concejo Deliberante no sería del Movimiento Vecinal aunque gane las elecciones, sino que habría un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para que sea Martín Garate, mientras que la vicepresidencia sería para un edil del bloque macrista. En tanto, la secretaría recaería en el peronista Martín Garrido. La situación tiene un antecedente en el distrito: 2005.

El MV había ganado, pero Alí presidió el cuerpo y Amestoy fue la secretaria

El ex concejal radical Dr. Raúl Alí recordó esta mañana como fue aquel proceso de votación de autoridades, que desató polémica, cuando resultó elegido como presidente del legislativo local a pesar de haber ganado el vecinalismo, y cómo repercutió aquella decisión política en el ámbito del cuerpo deliberativo.

“Se desarrollaron reuniones en ese momento, entre quienes eran presidente del Comité E. Betolaza y del Partido Justicialista. En la primera para definir las autoridades del cuerpo, el Movimiento Vecinal levantó la mano y lo propuso a Ricardo Ravella para que continuara en el cargo, ya que hasta ese momento él era quien lo desempeñaba y los otros pensaron en mí como candidato. Así, fui presidente, aún después de haber salido tercera la UCR”, rememoró Alí. “Me sentí mal recuerdo. Nadie vino a saludar. Después se fue limando la situación”, admitió.

Con él en la presidencia, la secretaria fue la representante del PJ Graciela Amestoy. “El vecinalismo había ganado las elecciones y no aceptó ningún cargo que se le ofreció. Su argumento de que se había roto el pacto de caballeros es absolutamente mentira”, subrayó. En este sentido, fundamentó que dicho pacto “se perdió en 2003, cuando encabecé la lista del concejales y Néstor Rodríguez a intendente. La UCR salió segunda y le hubiera correspondido la Secretaría, pero junto a la Presidencia fueron para el Movimiento Vecinal, que no le ofreció a nadie ningún cargo del cuerpo”.

Ravella: “las comidas políticas se comen frías”

También Ricardo Ravella, otro de los protagonistas excluyentes de aquel suceso, dialogó con LU 24 y recordó palabras que le manifestara oportunamente el histórico dirigente Alfredo Orfanó: “las comidas políticas se comen frías”.

“En el año 2001 cuando yo entré de concejal nos fue peor que en 2017, sacamos menos votos, entonces el partido que gobernaba, el Movimiento Vecinal, con el ingeniero Aprile, apoyó la presidencia de quien había ganado las elecciones: el peronismo. Entonces, Ismael Guerrero fue de presidente. En 2003 el vecinalismo logra tener 9 ediles sobre los 18. El radicalismo, con la presidencia de Néstor Rodríguez me propuso como presidente y a José Menna como secretario y quedamos de esa manera hasta 2005. En ese momento, quedamos con 8 nosotros y 10 la oposición, compuesta por el radicalismo y el peronismo, que hizo un acuerdo, algo que es lícito, y se eligieron como autoridades al Dr. Alí y Graciela Amestoy”, recordó Ravella.

“Yo había encabezado una lista de 12 mil y pico de votos contra una de 4 mil y pico, pensaba que iba a ser presidente y no fue así. Al otro día fui a “llorarle” a Alfredo Orfanó y él con su sonrisa socarrona me puso las manos en los hombros y me dijo: Ricardito ´ya vas aprendiendo las comidas políticas se comen frías, esperá dos años´. Y para satisfacción mía por tres períodos consecutivos, hasta que dejé la banca, fui presidente del Concejo”.

“Aquello no fue personal, pasó y todo siguió. Son acuerdos normales y totalmente lícitos”, reflexionó.