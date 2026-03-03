Posible inversión millonaria en dólares del Club Echegoyen en Claromecó

3 marzo, 2026 80

El Club Echegoyen de San Francisco de Bellocq está dando los pasos iniciales para realizar una gran inversión, millonaria en dólares en Claromecó.

La idea es intentar realizar un complejo de piletas en el Vivero, similar al exitoso que tiene San Cayetano en su balneario.

Han comenzado con los primeros cálculos y harán la oferta en firme a la Municipalidad que es la que debe aprobarlo y ceder tierras de la Estación Forestal.

La idea es que a cambio de la inversión el Club tenga la concesión de explotación por 30 años, con renovación por 30 años más.

El tema está siendo analizado profundamente por la institución y podrían hacer la oferta formal al Municipio en breve.

Volver