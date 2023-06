Posible entendimiento en el MV: Nickel manifiesta voluntad de lista única

5 junio, 2023

A 19 días del cierre de listas para las elecciones PASO, en Tres Arroyos todavía hay incertidumbre sobre la decisión de algunos partidos. Esta mañana, Werner Nickel dialogó con LU 24 y comentó al respecto: “llevamos cautela en la comisión del Movimiento Vecinal porque todavía hay instancias que no están cerradas. En lo personal, siempre se ha manifestado la voluntad de presentar una lista única y entiendo que esa es la idea.”

Y agregó: “he dicho que soy respetuoso de la voluntad del partido y en estos días estamos atravesando un momento en el que debemos volver a ubicar al Movimiento Vecinal en el que estuvo y que no debió perder nunca. No así, que esto sea una decisión de voluntades caprichosas o personales porque esto significa poner al partido por sobre cualquier persona”.

Además, y sobre el caso particular de la posibilidad de lista única, dijo: “tengo entendido que el partido va a intentar volver a juntar a los candidatos para conversar sobre el tema. Yo estoy a la expectativa de lo que se decida y si hay un intento de unir voluntades, estaré a disposición.”

Finalmente, dio conclusiones sobre la gestión anterior y dijo: “no hay dudas que ha sido una gestión brillante. Hay que reconocer que el Vecinalismo llegó para cambiar la vida de Tres Arroyos, pero es momento de renovar.”

