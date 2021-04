Posibles restricciones en el rubro gastronómico: “no creemos que contribuya a disminuir el rebrote” dijo Aristegui

7 abril, 2021

Incertidumbre se está generando en el rubro gastronómico ante la inminente toma de medidas y restricciones por el rebrote de casos de COVID 19 en todo el país. Es por ello, que LU24 consultó a Sergio Aristegui, referente de los gastronómicos en la ciudad, sobre qué se espera de las posibles medidas del gobierno provincial y nacional.

“Para el rubro nuestro, después del año que tuvimos, sería un retroceso importantísimo, difícil de afrontar, no sé si quiero entrar en el tema de si sirve o no, pero evidentemente se vienen medidas” expresó Sergio y además resaltó que “si uno puede contribuir contribuye, pero no creo que colabore mucho cerrar un local a las 22 o a las 23 horas, es un tema eterno desde que la pandemia comenzó, no hay medios para controlarlo tampoco”.

Disconforme con las medidas de una posible restricción en su actividad en particular, manifestó que “no se trata de echar culpas, sino de realmente saber si esto contribuye en algo, particularmente yo y los colegas que hemos estado hablando, más allá del problema económico que nos genera, no creemos que contribuya a disminuir este rebrote”.

Asimismo, comentó que cerrar los comercios gastronómicos sería una dificultad difícil para los empresarios ya que “el delivery realmente no alcanza para absolutamente casi nada, solamente para tener abierto, para tratar de hacer algo, pero cerrar de vuelta sería muy difícil bancarlo”.

En las cervecerías por ejemplo indicó que “si una cervecería vas a cerrarla a las 10, no podes directamente abrir”.

Y concluyó: “en mi opinión, no sé en qué puede beneficiar cerrar dos horas antes, creo que no son medidas acertadas que perjudican al país entero, sufriríamos un revés durísimo de vuelta”.

