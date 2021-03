Positivas gestiones de Sánchez en Buenos Aires

El Intendente, en Buenos Aires, desarrolló varias gestiones de gran envergadura. Entre ellas, se destacan el proyecto para el acceso de los trenes al Parque Industrial y la posibilidad de realizar los psicofísicos en la ciudad.

“Tuvimos dos gestiones importantes, una fue con Guido Sánchez que es Gerente de Relacionas Institucionales de infraestructura de Trenes Argentinos, donde fuimos a plantear un proyecto de acceso industrial de ferrocarriles”, dijo.

Sánchez, contó que: “Teníamos el anteproyecto elaborado para que ellos los vean y nos planteen después si es posible dicha obra. Tuvimos una charla con Guido Sánchez y dos ingenieros técnicos para que le explicáramos cuales eran los argumentos y que mirada tenemos sobre la necesidad del ferrocarril en nuestro partido”.

En cuanto a la repercusión, el Intendente mencionó que “lo vieron muy bien, se interesaron mucho, nosotros brindamos todos los datos del parque industrial, lo que se produce allí, no solo lo alimenticio sino también lo metalúrgico. La salida del mismo por el puerto de Bahia Blanca, y de allí hacia Chile”.

Para realizar dicha presentación, la máxima autoridad de nuestro distrito, detalló los beneficios del Parque, la cantidad de personas que trabajan, las empresas que estas funcionando y las que se van a crear en los próximos tiempos. “Ahora hay que empezar a trabajar, en la parte técnica y en conseguir los fondos para poder realizarlo” aseguró.

Entre los elementos del proyecto, se destaca que “son aproximadamente 3.000 metros de vías que estarían llegando al centro de lo que es el complejo del Parque Industrial. Se habla de un millón de dólares por kilómetro, hay que ver después el lugar, debido a que no necesita grandes alcantarillas porque es un terreno plano y alto, además no tiene problemas de agua”.

Además, agregó que “realmente se entusiasmaron y quedaron admirados por el potencial del Parque, planteamos también la expansión del mismo, las obras que están en marcha y las empresas que funcionan y las que se van a fundar. Cabe destacar que vendimos 28 terrenos, en el último año, las empresas comenzaran a edificar ahí.

“Es una inversión para nuestro Parque Industrial, para nuestro distrito y para el país, tener un polo productivo e industrial con el beneficio de salida a los puertos, es muy importante para todos” aclaró, y sumó que “tenemos una aduna donde podemos exportar pero también importar, es una ventaja también”.

La posibilidad de realizar los psicofísicos profesionales en Tres Arroyos



Sánchez, en su estadía, se reunió con el Subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Facundo López, para dilucidar la posibilidad de gestionar los psicofísicos profesionales en nuestra ciudad.

Es importante aclarar que dicha propuesta nace a través del reclamo de los transportistas auto convocados en la Ruta 228 de nuestro distrito. Unos de los reclamos que plantearon fue la posibilidad de gestionar dichos documentos en nuestra ciudad, debido a que la imposibilidad de hacerlo les ocasionaba pérdidas económicas, de tiempo y laborales.

“Hablamos mucho de los psicofísicos para los que tienen camiones y que deben sacarlos para la licencia de conducir. Nos tiene que autorizar, sin embargo creo que quedo convencido de que hay que terminar el trámite, pero el ‘si’ ya está”, aseveró.

Según lo informado por Sánchez, el proyecto plantea la posibilidad de tercerizar el servicio a través de Policoop. Se haría con la gestión de la Municipalidad pero en las instalaciones de la Cooperativa médica.

“Creo que en poco tiempo más vamos a tener todo esto, viaje con Matías Fhurer, el tomo nota y planteó bien en profundidad cual es el servicio que queremos dar desde Tres Arroyos”, dijo.

“También hablamos de otros temas, de los carnets de motos (especialmente), los radares en las rutas nacionales, que podemos llegar a colocar para mejorar un poco el tránsito y la velocidad de la misma. No olvidemos que la ruta 3 y la 228 pasan por dentro de la ciudad”, detalló.

