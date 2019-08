Positivo balance para el Ente Descentralizado de Claromecó, tras finalizar el Rally Bonaerense

El Director del Ente Descentralizado de Claromecó, Carlos Ávila, hizo un balance positivo tras la culminación del Rally Bonaerense y destacó la importante cantidad de gente que recibió a la localidad en la oportunidad.



“Realmente salió todo muy bien, es muy nuevo esto para nosotros. Es normal que en estos eventos haya vuelcos o cosas similares a las que sucedieron que para nosotros son inusuales”, sostuvo.

Dijo además en cuanto a lo turístico, que si bien a la brevedad harán un balance de los resultados que arrojó en todos los aspectos el rally, lo cierto es que “explotó de gente Claromecó”.

Ávila, también mencionó que “hace cerca de 90 días veíamos trabajando desde el ente, el municipio, deportes; la organización ya venía reuniéndose desde hace tiempo, quizás nos faltó haberlo transmitido inmediatamente. Sucede que ellos querían hacerlo una vez que estaba todo bien organizado, pero seguramente el año que viene será mejor”.

Coincidieron algunos participantes según relató Ávila, en que “es el mejor circuito que les ha tocado en esta categoría. Si hay que trabajar mucho con la gente, porque no conocen el peligro porque no están acostumbrados a esto y no son público habitual de rally. Por ello, hay que sumar más voluntarios, nos juntaremos a hacer un balance para evaluar en materia de seguridad y ver de qué manera podemos hacer, para que la gente esté segura. Para inculcar al público acerca del rally y que todos estén más seguros y disfruten del evento. Todo es muy positivo”, remarcó el funcionario.