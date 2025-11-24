Positivo balance para la fiesta “Entre Asados y Relinchos”

24 noviembre, 2025 255

Este fin de semana se llevó a cabo la edición 21º del Tradicional festival “Entre Asados y Relinchos”.

El presidente de la Institución Fabian González habló con LU 24 realizó un balance y dijo “estamos muy contentos, cumplimos con las expectativas planteadas desde un principio”.

“Quiero agradecer a todas las agrupaciones que estuvieron presentes, en la ciudad, acompañándonos los dos días”, contó y mencionó que “este martes, nos reuniremos para realizar un balance”.

Luego, aseguró “en diciembre algunas agrupaciones deben renovar sus autoridades, después entre todos empezaremos a planificar el 2026”.

“También quiero agradecer a todos los medios de comunicación por acompañarnos desde el primer momento y al Municipio quienes trabajaron con nosotros en cada detalle de la organización”, concluyó.

Volver