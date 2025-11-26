Postales Argentinas: se acerca la Gran Noche de folklore en el Teatro Municipal

26 noviembre, 2025 24

El domingo 7 de diciembre a las 20:00 en el Teatro Municipal, se realizará la “Gran Noche” de Folklore denominada “Postales Argentinas”, con una destacada grilla de artistas.

En danza, participarán Ballet Folklórico Municipal, bailarines de tango integrantes de “Pasión de Arrabal”. En canto, actuarán: Tomás Rey junto a Mariano Pandin.

Las entradas son libres y gratuitas y se encontrarán disponibles a partir del viernes 28/11, en las instalaciones del Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320), en el horario de 8:00 a 21:30.

