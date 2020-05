Postergan el aumento de tasas de este mes y bonifican la Tasa Unificada a comerciantes sin facturación por la cuarentena

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, y el secretario de Hacienda, Federico López di Fondi anunciaron, por indicación del intendente Carlos Sánchez y como resultado de gestiones con distintos sectores de la economía local, que no se cobrará el incremento previsto para las tasas municipales que recaería en este mes de mayo, como indicaba el Presupuesto 2020, y será postergado por 120 días. Al mismo tiempo, la Tasa Unificada se bonificará a los comerciantes que no tuvieron facturación durante la cuarentena.

“La idea es acompañar a la comunidad en este momento en equilibrio con el desarrollo de las actividades del Municipio, que necesita contar con recursos para hacer frente a una demanda orientada básicamente, en este período, a la salud y el aspecto social”, indicó Hugo Fernández.

“Estas medidas fueron instruidas por el intendente y surgieron del trabajo conjunto con el bloque del Frente de Todos. Cuando se aprobó el Presupuesto quedaba pendiente un aumento de las tasas para el mes de mayo, del 7,5%, y en virtud de la situación económica generada por la pandemia lo postergaremos por 120 días así que no habrá aumentos en las boletas que reciban los vecinos. Y la segunda medida tiene que ver con la Tasa Unificada (antes Seguridad e Higiene), calculada en función de la facturación. Como consideramos que hay locales que han facturado cero o muy poco por la escasa actividad comercial, estos comerciantes no tendrán esa obligación con el Municipio y no deberán pagar el vencimiento de la Tasa Unificada que operaba a fines de mayo. Normalmente, facturen o no se paga un mínimo, que en este caso no pagarán quienes no tuvieron actividad económica. Sabemos que estas dos medidas no resuelven el problema económico pero es un paliativo, una forma de acompañar”, anunció por su parte López Di Fondi.

En este sentido, consideró que estas medidas no ocasionarán un desajuste económico al Municipio, que por otra parte lleva adelante una política de ajuste en el uso de los recursos ante la emergencia generada por la pandemia en las administraciones públicas en general y la caída en la cobrabilidad de tasas, estimada en alrededor de un 35 a 40%, y de un 60% en la Coparticipación.

Salidas

Por otra parte, Hugo Fernández anticipó que en las próximas horas se darán a conocer medidas que flexibilizan la cuarentena, especialmente enfocadas a las salidas. Pero en este sentido, advirtió que será como resultado de reuniones que se vienen manteniendo con la autoridad sanitaria, y se apelará a la responsabilidad individual, “ya que el tema de las salidas de una hora o a determinadas distancias es muy difícil de controlar. Por ejemplo, parte del comercio ha pedido un corte al mediodía en el horario, porque la gente no acostumbra a comprar a las 14 o 15, así que hay cuestiones dinámicas que se irán resolviendo”.

