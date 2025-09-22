Postergan una semana el Torneo de Polo de La Concordia

A causa de las intensas precipitaciones producidas durante el fin de semana, desde La Concordia Polo Club se informó que se posterga para los días 3, 4 y 5 de octubre, el Torneo que tendrá lugar en instalaciones del predio del Fortín Gaucho, en Avenida Rivadavia 1700.

En esta ocasión se conformarán alrededor de diez equipos, con jugadores de Tres Arroyos y de distintos puntos del país como Bahía Blanca, Necochea, Tandil, Monte Hermoso, Neuquén, Coronel Pringles, entre otros.

El certamen se dividirá en dos copas: la Copa La Concordia y la Copa Aniversario.

Las jornadas arrancarán el viernes 3 y continuarán sábado 4 y domingo 5 del mes próximo, con partidos desde el mediodía.

El sábado por la noche habrá cena y el domingo se jugarán las finales con entrega de premios.

Este año, los trofeos estarán a cargo del artista Julia Sequeira, quien diseñó piezas en cerámica.

Además, habrá un componente cultural especial: la artista plástica Agustina Ortiz pintará en vivo, expondrá esculturas y una de sus obras será sorteada entre los jugadores.

