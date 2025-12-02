Postura del Foro de Intendentes Radicales ante el financiamiento provincial

2 diciembre, 2025 0

El Foro de Intendentes Radicales emitió un comunicado ante el financiamiento provincial: “Desde el Foro de Intendentes Radicales analizamos la situación financiera de nuestros municipios y de la Provincia de Buenos Aires, así como las herramientas necesarias para sostener la gobernabilidad y avanzar en la agenda legislativa vinculada al pedido de financiamiento.

Nuestra posición sobre la solicitud de financiamiento

Consideramos imprescindible contar con instrumentos que aporten previsibilidad tanto a la Provincia como a los gobiernos locales, en un contexto económico que incrementa las demandas ciudadanas y presiona las finanzas municipales.

Entendemos que los recursos destinados a las comunas deben ser de libre disponibilidad, y distribuidos en función de parámetros objetivos como el CUD, permitiendo que cada municipio defina su asignación según las prioridades de su territorio.

Sostenemos, además, que la mayoría del fondo solicitado debería quedar garantizado con independencia del resultado final del financiamiento. Esta previsibilidad es fundamental para programar obras y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Seguiremos trabajando junto a nuestros legisladores para acompañar aquellas herramientas que fortalezcan la gobernabilidad, y vamos a solicitar a los Concejos Deliberantes el compromiso institucional necesario para respaldar a los municipios.

Cancelación de deudas pendientes

Entendemos que es indispensable para el funcionamiento municipal que la Provincia cancele, antes del cierre del ejercicio, una parte significativa de las deudas pendientes. Nos referimos especialmente a las obligaciones vinculadas a las prestaciones de IOMA y a los anticipos y certificados de obra que aún no han sido desembolsados.

Compromiso con la gobernabilidad

Reafirmamos la importancia de sostener mecanismos de diálogo, cooperación y responsabilidad compartida con el Gobierno Provincial y con los distintos bloques legislativos.

La gobernabilidad es un esfuerzo conjunto que debemos garantizar tanto en el ámbito provincial como en cada uno de nuestros municipios.

Participación en la agenda provincial

Finalmente, algunos de nuestros intendentes participaron ayer de la conferencia brindada por el gobernador Axel Kicillof, en el marco del diálogo institucional y del trabajo conjunto que sostenemos con el Poder Ejecutivo provincial.

Foro de Intendentes Radicales: Javier Andres, Adolfo Alsina; Ramón José Capra, General Alvear; Nahuel Mittelbach, Florentino Ameghino; Erica Revilla, General Arenales, Emilio Cordonnier, Ayacucho; Esteban Reino, Balcarce; Osvaldo Di Napoli, General Belgrano; Lucia Gómez, Adolfo Gonzales Chaves; Juan Carlos Chalde, Coronel Dorrego; Martín Randazzo, La Madrid; Nahuel Guardia, General Lavalle; Arnaldo Harispe, Lezama; Salvador Serenal, Lincoln; Pablo Barrena, Lobería; Esteban Santoro, General Juan Madariaga; Lisandro Hourcade, Magdalena; Lorena Otermin, Maipú; José Castro, Monte; Sofía Gambier, Pellegrini; Maximiliano Suescun, Rauch; Román Bouvier, Rojas; José Luis Salomón, Saladillo; Miguel Gargaglione, San Cayetano; Miguel Lunghi, Tandil; Francisco Recoulat, Trenque Lauquen; Luciano Spinolo, Tres Lomas; Franco Flexas, General Viamonte.



Volver