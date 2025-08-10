Potencia Buenos Aires: María Eugenia Talerico pasó por Tres Arroyos (audio)

Este sábado, se realizó una reunión en nuestra ciudad con adherentes y candidatos locales y de la Sexta Sección de Potencia Buenos Aires, con la presencia de su máxima referente, María Eugenia Talerico.

Estuvieron presentes el bahiense Miguel Donadío, candidato a diputado provincial, el tresarroyense Nicolás Jensen, quien también se postula para ocupar una banca en la legislatura provincial, representando al MID en el acuerdo formalizado con otras fuerzas para integrar Potencia; el exconcejal Enrique Ticho Groenenberg, promotor del espacio en Tres Arroyos; el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, Fernando Mascetti, y un buen marco de público que acompañó la convocatoria.

Luego del encuentro realizado en instalaciones de Confitería La Perla, Talerico y sus acompañantes visitaron LU 24.

La ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia y candidata a diputada nacional en las elecciones del 26 de Octubre, en la tercera visita a nuestra ciudad, en LU 24 se refirió a los orígenes del espacio, y dijo que “es un desafío y la energía lo que nos da nombre de Potencia”.

“En la AFI desempeñé mi primer función en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora nos postulamos para intentar modificar el momento y dejar de comprar los espejitos de colores que nos han vendido anteriormente, ya que la Provincia debería ser la más importante, pero hay pobreza en el Conurbano y poco desarrollo en el interior productivo”, sostuvo.

“Yo estaba en la lista de candidatos a senadores en el espacio de Patricia Bullrich y recorrí la Provincia y ví cómo la política se organiza para vivir siempre del estado, que los concejales siguen siendo concejales y los legisladores rotan y rotan siempre, veo que con los mismos de siempre no podemos volver a funcionar yo me lo creí a eso y a pesar de estar en la lista de Patricia y se llegamos a la disyuntiva Milei-Massa salimos a fiscalizar y cuando escuche eso de salir a combatir la casta porque estábamos en bancarrota moral me motivó a decir que este gobierno está para definir el esfuerzo y el equilibrio, y eso me provoco a construir Potencia”, relató Talerico.

Pensando en 2027

“En este año vamos a votar a concejales que en 2027 pueden ser candidatos a intendentes o legisladores, salimos a buscar nuevas caras, tenemos ciudadanos en el frente y si no vamos nosotros van a estar los mismos de siempre y lo logramos porque en 66 municipios abarcamos 90% del padrón electoral de la provincia, y tenemos candidatos que vienen de la producción y del campo”.

Hace un año que estamos trabajando y mucho y el equipo fue creciendo y estamos pensando en 2027 con capacitaciones, y cómo nos vamos a mantener en red, ya que no tenemos ese sistema y vamos a crearlo para ver qué hacen los distintos concejales de nuestro espacio”, definió.

“La corrupción es lo que nos arruinó”

“Los partidos políticos que nos apoyaron, UNIR el MID y los Demócratas Progresistas y la gente que vino es gente decente, ya que para mí la corrupción es lo que nos arruinó, porque el funcionario que asumió para acomodar a su familia le dio la espalda a la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo y finalmente dijo: la propuesta es que la gente identifique la propuesta de Potencia, que ojalá nos conozcan, nos guíen, que puedan confiar y volverse a entusiasmar porque acá le ponemos el cuerpo entre todos, si vamos a votar o los mismos de siempre van a seguir haciendo ese desastre que nos han hecho, yo recién señalaba lo que tiene nuestro logo, (una imagen de la Provincia con un corazón en su interior), porque le estamos poniendo mucho espacio y mucho corazón”.

