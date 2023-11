Potenciados, la unión perfecta de dos tecnologías: llega una verdadera revolución para el sorgo

9 noviembre, 2023

Advanta, líder absoluto en el cultivo, presenta semillas que unen la tecnología igrowth con Aphix. Ahora, los productores podrán sembrar sin preocuparse por malezas ni por una inquietante plaga.

¿Se acabó el tiempo en el que los productores de sorgo miran de reojo la peligrosidad del pulgón amarillo, o se resignan a la pérdida de rendimiento por la presencia de malezas? El entusiasmo en Advanta está a la vista por una nueva tecnología que resuelve ambos problemas a la vez y podrá sembrarse en esta campaña 2023|24.

Se trata de la unión entre las tecnologías igrowth y Aphix, que estarán juntas en una misma semilla. De este modo, el control de malezas de la mano de igrowth seguirá siendo un pilar de la compañía como lo viene siendo desde hace más de cinco años, pero también la pelea contra la plaga del pulgón amarillo que se lleva adelante con Aphix, y que fue presentada en Expoagro 2022.

En esta campaña, Advanta da, nuevamente, una buena noticia al productor y presenta el híbrido ADV 2550 IGAX, que potencia ambas tecnologías para garantizar los mejores rendimientos en sorgo del mercado.

La llegada de esta verdadera revolución en genética para el sorgo se da en un momento en el cual el cultivo funciona como una puerta de entrada para que los productores puedan comenzar a hacer pie en el camino de la sustentabilidad.

Desde 2020, el sorgo es una alternativa competitiva elegida por los productores y asesores por su alta tolerancia condiciones climáticas poco favorables, pero también por su gran aporte de rastrojo, la capacidad de almacenar carbono y por ser un cultivo atractivo para mercados internacionales como, por ejemplo, la República Popular China.

Es importante destacar que el sorgo es muy eficiente en el uso del agua. Por ejemplo, consume menos que el maíz, el trigo o la soja y como si esto fuese poco cuenta con el denominado “mecanismo de latencia” ante una sequía. El mismo hace que sea capaz de frenar su crecimiento por completo ante una excesiva sequía y retomar su crecimiento cuando el agua se hace presente.

Un cultivo sustentable. La inclusión de sorgo en las secuencias ha demostrado mantener o incluso mejorar las cualidades fisicoquímicas del suelo. Por un lado, su raíz en “cabellera” contribuye a regenerar la estructura del suelo, al generar grietas que incrementan la velocidad de infiltración del agua, mejorando la porosidad superficial. A sí mismo, la alta relación carbono/nitrógeno (C/N) de los rastrojos promueve una lenta descomposición, favoreciendo la reposición de los niveles de materia orgánica al suelo. Cuando es destinado a la cosecha de grano, el sorgo aporta un gran volumen de rastrojo en superficie que ayuda a mejorar la erosión hídrica como eólica, disminuyendo significativamente las pérdidas de agua del suelo por evapotranspiración.

Cuando hablamos de sorgo, hablamos de un cultivo del futuro, y el futuro para Advanta es con tecnología de punta para brindarle al productor híbridos de excelencia que le permitan sembrar híbridos que no les implique priorizar una u otra necesidad, si no que cubran todas. Este lanzamiento de ADV 2550 IGAX viene a suplir lo que hoy el mercado demanda.

TECNOLOGIAS POTENCIADAS: IGROWTH Y APHIX

Igrowth, la solución contra las malezas

Gaspar Sánchez Cores, Responsable de Generación de Demanda de la compañía, explicó cómo fue pensada esta gran oportunidad para la siembra del sorgo, pronta a comenzar. “Este es el primer híbrido del mercado con este apilamiento”, remarcó.

“A nivel productor, igrowth otorga tranquilidad y facilidad en el manejo de malezas. ¿Por qué? Antes, cuando el sorgo no tenía tecnología, se veía limitado a realizar aplicaciones a la siembra de uno o dos principios activos. Esto no garantizaba al productor un control eficaz de malezas y normalmente resultaba en perdida de rendimiento y menor coeficiente de logro. Con igrowth, ya no sucederá”, explicó.

El sorgo tiene un estadio en el cual requiere de mayor atención, y es en la siembra. Allí se le deben generar las condiciones más propicias para su desarrollo desde la germinación, la emergencia y por sobre todo un crecimiento libre de malezas hasta que logre cerrar el entresurco.

El entresurco resultante a la hora de cosechar y pensar en la rotación quedará más limpio. Por eso, esto nos lleva a otra ventaja en planteos de silaje de planta entera, donde igrowth permite una menor “altura de picado”: al haber menor o nula presencia de malezas, el aprovechamiento del tallo de la planta es mayor y comienza desde la base.

APHIX, UN DEFENSOR CONTRA EL PULGÓN AMARILLO

La tecnología que Advanta presentó en Expoagro 2022 también formará parte de esta nueva era de sorgos potenciados. Aphix es una verdadera herramienta para el manejo contra la plaga del pulgón amarillo.

Se trata de una problemática de peso en el sorgo. El insecto posee una tasa de reproducción muy alta y veloz, y afecta notoriamente los rendimientos de cultivos que no son monitoreados con especial atención. Y la situación conlleva a un marcado desgaste en el trabajo diario de los productores, que se materializa en una mayor ocupación. En algunos casos, el pulgón amarillo puede ser letal para la producción de sorgo.

Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña más golpeada por los efectos del pulgón resultó la 2020/21. En la siguiente el insecto levantó el pie del acelerador y afectó en una menor proporción, aunque permaneció con “bastante presencia”.

“Esta campaña si bien hubo comentarios de pulgón amarillo en el NEA, Centro- Norte de Santa Fe y en Núcleo Norte, la preocupación principal pasó por otros aspectos”, remarcaron desde la entidad.

En ese marco Aphix demostró no solo estar a la altura del desafío, sino que los productores buscan renovar su confianza para esta campaña 2023/24.

“Su principal beneficio es que minimiza el uso de insecticidas. En múltiples ensayos a nivel país, observamos en promedio una relación 3 a 1. Esto significa que en híbridos convencionales se requieren 3 aplicaciones de insecticidas contra pulgón, mientras que en híbridos Aphix 1 sola. Considerando un costo por aplicación de 12 – 18 USD/ha (depende insecticida y tipo de aplicación), esto se traduce en un ahorro para el productor de entre 24 – 36 USD/ha.”, detalló Sánchez Cores.

EL MEJOR RENDIMIENTO

La apuesta por el apilamiento tiene además un gran logro en su composición: el desarrollo genético genera rendimientos que superan a los que ya se conocen en el mercado.

“Este lanzamiento no solo viene de la mano de igrowth y Aphix, sino tambien de mayor potencial de rendimiento. ADV 2550 IGAX supera en potencial a híbridos como ADV 1350 IG, que ya es conocido por su alto rendimiento en grano”, aseguró Sánchez Cores.

Por eso, los pilares de esta nueva propuesta de Advanta son mayores y mejores potenciales de rendimiento en genética, la solución contra las malezas de la mano de igrowth y la mejor de las defensas ante el pulgón amarillo, proporcionada por Aphix.

Este nuevo híbrido, ADV 2550 IGAX, es un antes y un después en la historia del cultivo, es seguridad y rinde, y le permite al sorgo seguir expandiéndose en hectáreas en el país y marcando el camino con Advanta.

Volver