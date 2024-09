Potente y la interna radical: “la idea era formar una lista única en un comité de puertas abiertas”

11 septiembre, 2024 12

Desde “Adelante Buenos Aires”, el candidato a presidente del radicalismo local José Potente habló con LU 24 sobre la interna del domingo 6 de octubre.

Analizó las reuniones tendientes a formar una única nómina mantenidas en el Comité Betolaza, y recalcó que “nuestra idea era formar una lista única pero no se dio, todos los afiliados que asistieron a las reuniones decidieron ir a la interna al no acordar Evolución ni participar de la misma”.

“En la reunión del 20 o 22 de agosto, decidimos hacer otra reunión, a la que no fueron; a la semana hicimos otra y el miércoles pasado tampoco asistieron, por lo que, a raíz de ese comportamiento se decidió hacer la lista” añadió.

“A los radicales les decimos que queríamos hacer una lista de unidad y estar todos juntos pero no se dio, los invitamos a todos a que participen yendo al comité que es un lugar de puertas abiertas, quien no va es por qué no quiere, no se le negó la puerta a nadie” afirmó Potente.

“Las dos listas tenemos que analizar algunas observaciones que pidió la Junta Electoral y después de eso saldremos a la calle a charlar con todos los afiliados” cerró.

Volver