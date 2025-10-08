Pozzoni y Finocchio son candidatos suplentes en la lista de LLA

8 octubre, 2025

14
Pozzoni y Finocchio son candidatos suplentes en la lista de LLA

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó la propuesta de La Libertad Avanza para que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia de José Luis Espert. En esta resolución, se indica que los tresarroyenses Daniela Pozzoni y Alejandro Finocchio,  ocupan el 2º y 6º lugar como suplentes.

Si bien se sabía que iban a ser candidatos, restaba conocer los lugares en la nómina libertaria. Pozzoni es abogada y está al frente de la UDAI local de ANSES, mientras que Finocchio es contador y coordinador de LLA en nuestra ciudad.

Aunque el magistrado admitió la dimisión del legislador oficialista, involucrado en el caso vinculado a Fred Machado, resolvió que la reubicación solicitada no se ajusta a derecho. De esta forma, Karina Vázquez —identificada públicamente como Karen Reichardt— encabezará la lista de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. En tanto,  Santilli ocupará la segunda posición y Gladys Humenuk la tercera.

Según la interpretación de Ramos Padilla, resulta inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para definir el orden de la boleta tras la renuncia de Espert. En consecuencia, así quedó conformada la lista.

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:

  1. Vázquez Karina Celia
  2. Santilli Diego César
  3. Humenuk Gladys Noemi
  4. Pareja Sebastián Miguel
  5. Longo Johanna Sabrina
  6. Carrancio Alejandro Angel
  7. Niveyro Miriam Del Carmen
  8. Finocchiaro Alejandro Oscar
  9. Castelnuovo Giselle
  10. Figliuolo Sergio Daniel
  11. De Sensi María Florencia
  12. García Álvaro
  13. González Estevarena María Luisa
  14. Ojeda Joaquín Patricio
  15. Vera Andrea Fernanda
  16. Urien Hernán
  17. Tamagno Ana Valeria
  18. Sánchez Wrba Javier
  19. León Espinosa Martina Daniela
  20. Torres Rubén Darío
  21. Lerin Bárbara Patricia
  22. Saavedra Mario Osmar
  23. Conte Susana Gabriela
  24. Ferreyra Hugo Alberto
  25. Cavallini Roxana Elizabet Mirna
  26. Salaberren Ignacio Roberto
  27. Wide Irta Narzi
  28. Creus Eduardo Hugo
  29. García Karina Gabriela
  30. Selem Damián Andrés
  31. Canegallo Paula Beatriz
  32. Green Luis Enrique
  33. Belén María Alejandra
  34. Imperatori Mauricio
  35. Poso María Soledad

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:

  1. Di Fabio Enzo Nicolás
  2. Pozzoni Daniela Irma Isabel
  3. Paolucci Rodolfo José
  4. Moroni Gricelda Adriana
  5. Saccani Darío Ezequiel
  6. Finocchio Alejandro Gabriel
Pozzoni y Finocchio son candidatos suplentes en la lista de LLA
Pozzoni y Finocchio son candidatos suplentes en la lista de LLA