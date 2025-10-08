Pozzoni y Finocchio son candidatos suplentes en la lista de LLA

8 octubre, 2025 14

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó la propuesta de La Libertad Avanza para que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia de José Luis Espert. En esta resolución, se indica que los tresarroyenses Daniela Pozzoni y Alejandro Finocchio, ocupan el 2º y 6º lugar como suplentes.

Si bien se sabía que iban a ser candidatos, restaba conocer los lugares en la nómina libertaria. Pozzoni es abogada y está al frente de la UDAI local de ANSES, mientras que Finocchio es contador y coordinador de LLA en nuestra ciudad.

Aunque el magistrado admitió la dimisión del legislador oficialista, involucrado en el caso vinculado a Fred Machado, resolvió que la reubicación solicitada no se ajusta a derecho. De esta forma, Karina Vázquez —identificada públicamente como Karen Reichardt— encabezará la lista de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. En tanto, Santilli ocupará la segunda posición y Gladys Humenuk la tercera.

Según la interpretación de Ramos Padilla, resulta inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para definir el orden de la boleta tras la renuncia de Espert. En consecuencia, así quedó conformada la lista.

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:

Vázquez Karina Celia Santilli Diego César Humenuk Gladys Noemi Pareja Sebastián Miguel Longo Johanna Sabrina Carrancio Alejandro Angel Niveyro Miriam Del Carmen Finocchiaro Alejandro Oscar Castelnuovo Giselle Figliuolo Sergio Daniel De Sensi María Florencia García Álvaro González Estevarena María Luisa Ojeda Joaquín Patricio Vera Andrea Fernanda Urien Hernán Tamagno Ana Valeria Sánchez Wrba Javier León Espinosa Martina Daniela Torres Rubén Darío Lerin Bárbara Patricia Saavedra Mario Osmar Conte Susana Gabriela Ferreyra Hugo Alberto Cavallini Roxana Elizabet Mirna Salaberren Ignacio Roberto Wide Irta Narzi Creus Eduardo Hugo García Karina Gabriela Selem Damián Andrés Canegallo Paula Beatriz Green Luis Enrique Belén María Alejandra Imperatori Mauricio Poso María Soledad

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:

Di Fabio Enzo Nicolás Pozzoni Daniela Irma Isabel Paolucci Rodolfo José Moroni Gricelda Adriana Saccani Darío Ezequiel Finocchio Alejandro Gabriel

Volver